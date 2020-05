Noch weit weg von der Normalität

Visselhövede - Von Jens Wieters. Die achtjährige Nele Reinke hat schon mal ausprobiert, was ihre Mitschüler ab Montag auch dürfen: den neuen Bewegungsparcours mit Hüpf- und Laufübungen auf dem Schulhof der Visselhöveder Kastanien-Grundschule. „Denn irgendwas müssen wir unseren Kindern in den Pausen ja anbieten. Sie können ja nicht auf einem Fleck stehen bleiben“, sagt Schulleiterin Catrin Puschmann mit Blick auf den Neustart des Unterrichts, der am Montag mit 20 Kindern der vierten Klassen beginnt. Eine Woche später folgen die Drittklässler, dann die Zweitklässler und eine weitere Woche später die jüngsten Schüler.

Damit alles reibungslos über die Bühne geht und vor allem die strengen Hygienevorschriften eingehalten werden können, hatten das Lehrerkollegium und der Hausmeister gemeinsam mit der Verwaltung in den vergangenen Wochen eine Menge Vorarbeit geleistet. Überall auf dem Boden sind Pfeile mit Krepp aufgeklebt, die den Schülern den Weg weisen. Außerdem weisen große gelbe Schilder auf die Abstandsregeln hin und in den Klassenräumen stehen schon lange die Kärtchen mit den Namen der Schüler bereit. „Wir haben in der nächsten Zeit einen festen Sitzplan, den wir genau dokumentieren und die Daten dem Gesundheitsamt melden müssen, um im Fall der Fälle mögliche Infektionsketten feststellen zu können“, so Puschmann.

Die vierte Klasse wird in zwei Gruppen geteilt, die wechseltägig von 7.40 bis 12.20 Uhr beschult werden. „Das heißt: Immer abwechselnd ein Tag in der Schule, ein Tag Zuhause lernen.“ Bei der Einteilung der Gruppen wurde Rücksicht genommen auf die Leistungen der Schüler sowie auf die Buskinder, um möglichst wenig Anfahrt- und Abholzeiten zu haben. Der Ganztagsunterricht ist zurzeit ausgesetzt, das Angebot einer Notbetreuung bleibt aber bestehen.

Im Unterricht brauchen die Kinder zwar keinen Mund- und Nasenschutz tragen, in den Pausen und auf dem Weg zur Schule aber schon. „Sofern es Eltern nicht möglich ist, die Kinder entsprechend auszustatten, erfolgt dies durch die Schule“, so Puschmann, die auf diesem Weg dem Präventionsrat und einigen Müttern für die Herstellung der sogenannten Alltagsmasken dankt.

Unter anderem hatte auch Nele mit ihrer Mutter 30 Masken genäht. „Davon kann man aber nie genug haben, bei 200 Schülern, denn schließlich muss man die Masken auch heiß waschen, und darum braucht jedes Kind mehrere Exemplare.“

Wenn nach und nach mehr Kinder wieder in der Schule unterrichtet werden, gehen sie zeitlich versetzt in die Pausen, was von den Aufsichten auch rigoros kontrolliert wird. Und vor dem Betreten des Gebäudes müssen alle Schüler sich gründlich die Hände waschen und sie anschließend desinfizieren. Toiletten, die mit einer Ampel ausgestattet sind, sowie die Türklinken und Handläufe werden mehrmals am Tag ebenso desinfiziert wie die Tische der Schüler, die natürlich einzeln sitzen.

„Die Kinder werden auch an die Nies-Etikette und daran erinnert, dass sie sich möglichst wenig ins Gesicht fassen“, steht in dem Corona-Konzept der Schule.

Natürlich müssten sich die Abläufe noch richtig einspielen, betont Puschmann, aber mit Blick auf den Unterricht am heimischen PC oder Laptop sieht sie ihre Schüler gut vorbereitet: „Ich haben mir damals am 13. März schon gedacht, dass wir schließen müssen. In der folgenden Nacht hat Kerstin Wicht für alle 200 Schüler E-Mail-Adressen und die dafür benötigten Passwörter angelegt, sodass wir bereits in der folgenden Woche mit dem Online-Unterricht starten konnten“, dankt Puschmann ihrer Kollegin. Wurden in den vergangenen Wochen dann doch mal physische Dinge wie Bücher oder andere Materialen gebraucht, dann haben Lehrrinnen die Fensterklappe genutzt und die Dinge den Eltern übergeben.

Während der Zwangspause hätten die Klassenlehrerinnen ständig Kontakt mit den Schülern gehalten. „Wenn ihnen mal etwas komisch vorkam oder der Schüler die Aufgaben nicht abgeholt hat, habe sie auch Hausbesuche getätigt.“ Die Rektorin hofft inständig, dass es möglichst schnell wieder zu einem normalen Unterricht kommt. „Denn vor allem in Grundschulen muss man ab und an die Kinder auch tröstend in den Arm nehmen können, aber darauf müssen wir noch verzichten. Hoffentlich nicht allzu lange.“