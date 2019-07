Bei der Jahreshauptversammlung des Kulturvereins „EigenArt“ im März stellte sich der bisherige Vorsitzende Ralf Struck nach 20 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung. Nun ging es in einer außerordentlichen Sitzung um die Zukunft des Vereins.

VON ANGELA KIRCHFELD

Visselhövede – „Liquidation eingeläutet, aber noch nicht am Ende“ lautet das Fazit der außerordentlichen Sitzung des Kulturvereins „EigenArt“ am Donnerstag, an der viele Interessierte teilnahmen und auf ein Fortbestehen hofften. „Der Begriff bedeutet, dass noch die Hoffnung besteht, im nächsten Jahr einen geeigneten Vorsitzenden zu haben. Wir haben heute erfolgreich zwei Liquidatoren gefunden, die Bock haben, weiterzumachen“, betonte Bürgermeister Ralf Goebel, dem der Erhalt des Kulturvereins mit seinen 69 Mitgliedern am Herzen liege.

Doch von Anfang an: Vorsitzender Ralf Struck stellte sich im März nicht mehr für diesen Posten zur Verfügung. Das hatte er vor vier Jahren verkündet, doch so recht glauben wollte es keiner, bis es soweit war. Struck, der aus gesundheitlichen Gründen am Donnerstag nicht dabei sein konnte, hatte die Aufgaben im Vorfeld gut verteilt und verkündete damals, dass der Verein ohne Weiteres von Klaus Jädicke als Vize und Tomke Heeren als Schatzmeisterin weitergeführt werden kann. „Wir wollen weitermachen und haben die Arbeit im erweiterten Vorstand gut verteilt. Doch wir schaffen es nicht, den Verein ohne einen Vorsitzenden aufrecht zu halten. Daher haben wir bewusst diesen Zeitpunkt gewählt, damit jemand, der Lust hat, ein Jahr mitlaufen kann, um die Arbeit kennenzulernen“, verdeutlichte Heeren. Der Verein stehe finanziell auf festen Füßen und die Veranstaltungen sind bis Ende des Jahres geplant und laufen gut an. So auch das Scala-Konzert, bei dem Struck noch einmal die Gesamtleitung übernehmen wird. Bevor Heeren den Antrag auf Auflösung stellte, bat der Bürgermeister um Gehör. Er brachte die Strahlkraft des Vereins zum Ausdruck, die weit über die Kreisgrenzen reiche. Nachwuchssorgen hätten auch andere Vereine und Institutionen. „Vielleicht ist es eine Chance, kreativ zu werden und zu gucken, ob man mit einem abgespeckten Programm weitermacht.“ Auch Mitglieder und Gäste betonten die Wichtigkeit des Vereins, ganz nach dem Motto „,EigenArt‘ gehört zu Visselhövede“, und äußerten ihr Bedauern, sollte es zur Auflösung kommen. Gleichzeitig signalisierten sie die Bereitschaft zur Mitarbeit, Hilfe und Unterstützung.

In der verbleibenden Zeit, die genutzt werden soll, um Mitglieder einzuarbeiten, bestünde die Möglichkeit, ein Veranstaltungsprogramm für 2020 auf die Beine zu stellen, so Jädicke. Der Verein wird nun durch die Liquidatoren Heinz-Wilhelm Hesse und Andreas Netter geführt. „Diese Phase soll eine Einladung zur Mitarbeit sein, nicht das Ende“, so Heeren. Wer mitwirken möchte, kann sich per E-Mail an vorsitzenden1@eigenart-vissel.de melden. Das nächste Konzert findet am 21. September um 20 Uhr im Heimathaus statt. Dann steht Gitarrist Jens Kommnick auf der Bühne. Vorbestellungen und weitere Termine und Informationen auf der Internetseite www.eigenart-vissel.de.