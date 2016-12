Nindorfer Hansenhof bleibt eine Gastronomie

Volker Haase schenkt Freitag das letzte Bier aus / Neue Eigentümer in den Startlöchern

+ Volker Haase hängt seinen Job als Gastronom an den Nagel. - Fotos: Wieters

Nindorf - Von Jens Wieters. Am Freitagabend schenkt Volker Haase sein letztes Bier im Thekenbereich seines Nindorfer Hotels Hansenhof aus. Denn nach 27 Jahren unter seiner Regie hängt er den Job als Hotelier an den Nagel. Aber im Frühjahr geht es dann weiter mit der Gastronomie in dem 203 Jahre alten Fachwerkhaus.

In welcher Form, ob nun als reines Seminarhotel, als Hotel und Restaurant für die Laufkundschaft oder als eine Mischung aus beidem, steht allerdings noch nicht ganz fest. Haase hält sich bei dieser Thematik auch noch ein bisschen bedeckt. Er bestätigt lediglich, dass „es weitergeht mit dem Betrieb“. Allerdings werde es eine Pause geben, so „bis März oder April“, verrät der 67-Jähige, der vor seiner Selbstständigkeit gemeinsam mit seiner Frau Christa das Haus zu einem Hotel umgebaut hatte. Wer demnächst auf dem Chefsessel in der gediegenen Rezeption des Hauses sitzen wird, lässt Haase sich noch nicht entlocken. „Ich glaube, dass die neuen Eigentümer spätestens Anfang Januar an die Öffentlichkeit gehen.“ Bis dahin sei Stillschweigen vereinbart worden.

Haase, der nach eigener Aussage bei dem Verkauf „wirtschaftlich das Ziel erreicht“ hat, wird aber dennoch die schwere Holz-eingangstür auch mit einer Träne im Augenwinkel abschließen: „Da hängen schon eine Menge Erinnerungen dran.“

Aber beim ihm steigt auch die Vorfreude auf das kommende Jahr, weil „erstmal einige Reisen anstehen“. So geht es nach Ecuador, wo der gebürtige Nindorfer vor seiner Gastro-Karriere als Entwicklungshelfer gearbeitet hat. „Dorthin habe ich immer noch viele Kontakte, doch in den vergangenen 30 Jahren haben wir es nur dreimal geschafft, dort rüber zu fliegen. Und dann auch nur für 14 Tage, das Hotel musste ja in Betrieb gehalten werden.“ Jetzt hofft er, dass es mal sechs Wochen am Stück in Südamerika werden.

Seine Stammgäste aus dem Dorf, die ihn heute sicherlich nochmal besuchen werden, hoffen hingegen, dass sie auch weiterhin ein Plätzchen an der Theke finden, wo sie bei einem gepflegten Pils oder Weizen Klönschnack halten können. Neben dem Seminarbetrieb und den Familienfeiern hatten Haases bis zum Frühjahr vergangenen Jahres auch „normal“ geöffnet, das heißt, die Laufkundschaft kam vorbei, speiste oder trank eine Kleinigkeit. „Aber die Feierabendrunde und auch der Frühschoppen am Sonntag wurden immer schlechter besucht, sodass wir uns entschlossen haben, uns fast ganz auf den Seminarbereich zu konzentrieren“, erläutert Haase. Nur mittwochs und donnerstags war weiterhin Stammtisch angesagt. „Und es wäre schön, wenn es in irgendeiner Form dabei bliebe“, ist von den Nindorfern zu hören.