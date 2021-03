Riesige Eiche kracht auf die B 440

Nindorf – Das Nindorfer Holz ist um eine 20-Meter-Eiche ärmer. Um kurz nach 14 Uhr krachte der Baum am Donnerstag auf die Bundesstraße 440 zwischen Hof Rießel und der Einfahrt nach Buchholz.

Zum Glück war zu dem Zeitpunkt kein Auto dort unterwegs. Der Visselhöveder Bauhof, für eine Bundesstraße gar nicht zuständig, hat dennoch die Motorsägen ausgepackt und den Baum ruckzuck in kleine Teile zerlegt und per Radlader an den Fahrbahnrand bugsiert, sodass der Verkehr wieder rollen konnte.

Dennoch war die Straße eine knappe Stunde gesperrt.