Kindergarten zu Gast in der Schäferei Gerken

Wittorf - Echtes Gewusel auf dem Hof von Schäfer Heiner Gerken in Wittorf: Dort ist zurzeit sowieso eine Menge los, weil gerade die letzten Lämmer der Geburtssaison das Licht der Welt erblicken.

Obendrein sind die Kinder aus dem Wittorfer Kindergarten „Zwergenstube“ zu Besuch, um sich die kleinen Vierbeiner von ganz nah anzuschauen. Außerdem gucken die Kinder dem erfahrenen Schäfer Gerken über die Schulter und löchern ihn mit Fragen.

„Wieso sind ein paar von den Schafen schwarz oder haben einen dunklen Fleck im Fell?“, wurde von den Kindern aus der mehrsprachigen Kita gefragt. „Die ganz Schwarzen sind Heidschnuckenlämmer und die Lämmer mit dunklem Fleck hatten irgendwann ein paar Heidschnucken als Vorfahren“, erklärt Gerken der Kinderschar.

Die Erzieherinnen Nicole Pape, Cinja Gerke und die Praktikantin Saskia Bümmerstede haben alle Hände voll zu tun, damit jedes Kind von der ersten Reihe aus die kleinen Wollknäuel streicheln kann.

Schäfer Gerken hat in seiner Herde von rund 500 Tieren nun 260 Lämmer, die es zu betreuen gilt. Gern helfen die Kindergartenkinder beim Futternachschub und legen den Tieren Bioheu aus eigener Produktion des Hofs vor.

Schäfer berichtet von seiner Arbeit

Zwischendurch hat Heiner Gerken aber auch noch Zeit, ein wenig von seiner Arbeit und die damit verbundenen Herausforderungen zu berichten, die ein Schäfer in der Weidetierhaltung heutzutage meistern muss. „Aktuell haben wir mehrere Sorgen und der Wolf steht dabei nicht an erster Stelle“, brachte Gerken es auf den Punkt. „Die Tierseuchen sind für meine Herde eine viel größere Bedrohung, da die Blauzungenkrankheit zum Beispiel wieder eine ernste Gefahr darstellt.“ Bei einer derartigen Seuche würde mindestens zehn Prozent der Herde verenden und der wirtschaftliche Schaden wäre für den Schäfer immens.

Schließlich betreibe er die Schäferei als Hauptberuf zum Broterwerb. Aber es sei zurzeit keine wirtschaftliche Schwarzmalerei angesagt, weil der Preis für die schlachtreifen Lämmer, die bis zu zwölf Monate alt sein sollten, sehr stabil und zufriedenstellend sei. „Ich kann von meiner Herde gut leben“, gesteht Gerken ein. Allerdings sei er auch in der glücklichen Lage, mit den 50 Hektar genutzter Fläche genug Biofutter für seine Tiere selber produzieren zu können.

Insbesondere in den Wintermonaten müsse er auf diese Reserven zurückgreifen können, denn die Pacht für landwirtschaftliche Flächen sei in den vergangenen Jahren so hoch gestiegen, dass eine Zupachtung für einen Schäfer wirtschaftlich kaum machbar sei. „Auch ein Nachhüten zum Beispiel auf abgeernteten Rübenackern ist nicht mehr möglich, weil oft durch Gülleauftrag die Felder für die Schafe nicht mehr nutzbar sind. Häufig sind auch die Biogasanlagen eine Konkurrenz, wenn es um die Biomasse geht“, erläutert der Wittorfer.

Emotionale Debatte um den Wolf

Aber natürlich würden alle Schäfer sich auch an der emotional geführten Debatte zum Thema Wolf beteiligen. Gerken hat zum Beispiel gerade 30 000 Euro in einen festinstallierten Wolfschutzzaun investiert, die Hälfte wurde vom Land subventioniert. „Damit ist auch klar, dass ein Hobbyschafhalter sich so eine Summe kaum leisten kann“, stellt Gerken klar.

Er fordert eine „unkompliziertere Entschädigung“ durch das Land Niedersachsen, falls der Wolf doch mal einen Schaden anrichtet. „So wie Anfang vergangenen Jahres in Dreeßel, wo ein durchziehender Wolf ein gutes Dutzend Schafe getötet hat“, so Gerken. Er und seine Kollegen hätten dem Züchter anschließend einige Tiere aus der eigenen Haltung gespendet.

Außerdem steht Gerken für ein aktives Wolfsmanagement ein. Dies beinhaltet ein Vergrämen auffälliger Wölfe und sogar den Abschuss einzelner Tiere, wenn diese nachweislich wiederholt Nutztiere gerissen haben. Gerken weist in diesem Zusammenhang auf ein Aktionsbündnis von Tierhaltern im niedersächsischen Landvolk hin.

Ein etwas flaues Gefühl im Bauch hat Gerken, wenn er an bevorstehende Beweidung seiner Flächen in Riepholm denkt: „Dort ist das Visselhöveder Wolfsrudel beheimatet und ich hoffe, dass dort alles gut geht mit meiner Herde.“

Von Henning Leeske