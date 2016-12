Morgen letzter Tag des Geschäfts PC Power an der Vissel / Stammladen in Walsrode bleibt

+ Das Einzelhandelsgeschäft PC Power an der Visselhöveder Goethestraße schließt morgen für immer. - Foto: Wieters

Visselhövede - „Wir haben immer wieder gehofft, aber letztlich mussten wir einsehen, dass das stationäre Geschäft mit unserem Angebot in einer eher kleinen Stadt wie Visselhövede nicht wirtschaftlich zu betreiben ist“, sagt Holger Ehlers, Chef des Technik-Ladens PC Power an der Goethestraße. Und darum öffnen sich morgen letztmalig die Türen des Ladens. „Wir konzentrieren uns auf unser Hauptgeschäft in Walsrode, das auch eine Werkstatt beinhaltet“, so Ehlers, der am 1. April 2015 mit viel Elan in Visselhövede gestartet war, „weil es ein vergleichbares Angebot dort noch nicht gab“.

Aber schon schnell sei deutlich geworden, so Ehlers, dass zwar Servicearbeiten nachgefragt werden, aber der Verkauft von Geräten keinen Gewinn abwerfe. „Leider hat sich auch in Visselhövede der Trend durchgesetzt, dass die Kunden im Internet kaufen und sie bei Defekten dann bei uns reparieren lassen wollen“, beschreibt Ehlers stellvertretend für viele Einzelhändler das moderne Kaufverhalten. Sogar sehr häufig hätten diese Kunden obendrein noch einen kostenlosen Service verlangt. „Das habe ich in dieser großen Zahl noch nicht erlebt“, betont der Kaufmann. Als sich auch nach einem Jahr keine Steigerung abgezeichnet habe, sei es keine große Überlegung gewesen, das Geschäft in Visselhövede aufzugeben, so der Walsroder, der aber Visselhöveder Kunden in seinem Stammgeschäft in der Nachbarstadt weiter betreut. - jw