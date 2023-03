„Nicht stillgestanden“: Ausstellung im Visselhöveder „ArtOutlet“

Von: Jens Wieters

Willi Reichert, Rita Dahlem und Jörg Graue (v.l.) sind nur einige von vielen Künstlern, die im „ArtOutlet“ die Frühjahrsausstellung bestücken. © Wieters

Künstler des Visselhöveder Kulturhauses „Art-Outlet“ bereiten zurzeit die Frühjahrsausstellung vor. Dann geht es auch um Künstliche Intelligenz in der Kunst.

Visselhövede – Was hat Künstliche Intelligenz (KI) mit Kunst zu tun? Vielleicht sehr viel, vielleicht aber auch gar nichts. Das liegt wohl immer im Auge des Betrachters. Aber Besucher des Visselhöveder Kulturhauses „ArtOutlet“ im Gewerbecampus Lehnsheide können sich am Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr selbst ein Bild davon machen.

Denn rund 20 Künstler unterschiedlicher Genres präsentieren ihre Arbeiten unter dem Ausstellungstitel „Nicht stillgestanden!“, der auf die militärische Vergangenheit des Hauses Bezug nimmt.

Hausmanager und Künstler Willi Reichert hat sich mit der KI schon sehr intensiv auseinandergesetzt: „Kunst mit KI zu erzeugen ist sicherlich problemlos möglich, aber Kunst braucht auch Künstler, die Fehler machen.“ Der Schwitscher will das Thema aber gerne mit den Besuchern der Ausstellung während der beiden Tage diskutieren.

Kunst mit Künstlicher Intelligenz zu erzeugen ist sicherlich problemlos möglich, aber Kunst braucht auch Künstler, die Fehler machen.

Seit der Gründung vor mittlerweile gut sechs Jahren haben es sich die Mieter des Hauses zur Aufgabe gemacht, zwischen Museen, Ateliers und Galerien einen Platz zu finden und ihre Arbeiten, Erlebnisse, Ansichten und mehr mit den Besuchern zu teilen.

„Unser Zusammenschluss hat das Ziel, die Welt ein bisschen schöner, wunderbarer und staunenswerter zu machen. Und das hat bis heute funktioniert“, sagt Reichert, der als besondere Gäste am Samstag um 14 Uhr Decore-Band aus Soltau mit ihrem Synthie-Rock begrüßt. „Dann darf jedermann bei der öffentlichen Probe zuhören.“

Doch nicht nur die Freude an der Kunst steht bei den Frauen und Männern im „Art-Outlet“ im Vordergrund, auch soziale Projekte liegen ihnen am Herzen. So arbeiten in der früheren Soldatenunterkunft regelmäßig lokale Kunstschulen und bieten Workshops für Menschen aller Altersgruppen an. Reichert: „Wir glauben, dass Kunst und Kultur jedem zugänglich sein sollte – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft.“

In der Kunstwelt von heute sei es wichtig, eine Position zu haben und eine Stimme, die gehört werde. „Unser Haus und seine Macher und Macherinnen verstehen Kunst und Kultur als eine leidenschaftliche, mutige und kreative Auseinandersetzung, um neuen Ansichten, Techniken und Ideen Ausdruck zu verleihen.“ Anstatt die Kunst anderer zu kopieren, seien die Künstler auf der Suche nach Originalität.

So werden in dieser Ausstellung unter anderem Werke zu sehen sein, die experimentell mithilfe von künstlicher Intelligenz entstanden sind. „Die erobert gerade die Kunst- und Kulturwelt, unterstützt aber auch unsere Absicht, nicht still zu stehen“, nennt Reichert einen weiteren Grund, warum er die Ausstellung so getauft hat.

Und am Ende gibt sich der Schwitscher mit Blick auf das Wochenende noch ein wenig philosophisch: „Wir freuen uns, unser Publikum auf ihrer Reise zu begleiten und die zum Staunen und Wundern verführende Welt der Kunst zu erkunden.“