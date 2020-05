Neun neue Funkmelder

Visselhövede – Riesige Freude bei den Visselhöveder Feuerwehrleuten: Denn ein Mitbürger, der namentlich nicht genannt werden möchte, hat den Brandschützern eine große Geldsumme gespendet, von der die Wehr insgesamt neun Funkmeldeempfänger samt Zubehör angeschafft hat.

Ende März erschien in der Rotenburger Kreiszeitung/ Visselhöveder Nachrichten ein Artikel, in dem der Alarmweg der Visselhöveder Feuerwehrkräfte dargestellt wurde. In dem Beitrag wurde auch darüber informiert, dass nicht alle Feuerwehrkräfte mit einem Funkmeldeempfänger ausgestattet werden können, da dies ein erheblicher Kostenfaktor für das städtische Portemonnaie bedeuten würde. Darum seien bei der Visselhöveder Ortswehr derzeit nur 30 von 51 Kameraden mit einem etwa 300 Euro teuren Melder ausgestattet.

„Diesen Artikel hat auch ein Visselhöveder Mitbürger gelesen und sich entschlossen, Geld in die Hand zu nehmen, um die Ortsfeuerwehr mit weiteren digitalen Funkmeldeempfängern auszustatten, damit eine noch bessere Alarmierung zum Wohle aller gewährleistet ist“, teilt der stellvertretende Feuerwehrsprecher Jonas Hermonies mit. „Mit der durch den Spender bereitgestellten Summe haben wir neun Geräte gekauft.“

Die wurden aufgrund der derzeitigen Corona-Lage im kleinsten Rahmen an die Visselhöveder Kameraden übergeben, damit eine Programmierung und damit eine Inbetriebnahme auch schnellstmöglich vonstattengehen kann. jw