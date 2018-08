Neun Monate Training für zwölf Minuten im Rampenlicht

Visselhövede - Von Jens Wieters. Nur noch gut vier Monate, dann muss alles sitzen. Die Musik muss passen, die Kostüme müssen geschneidert sein, die Tänze auf die Sekunde genau stimmen, damit die Scheinwerfer exakt die gewollte Szene ausleuchten. „Puh, da steckt noch eine Menge Arbeit drin. Aber wir schaffen das“, sagt Annika Hamann vom VfL Visselhövede, die mit 130 Mädchen bei der „Sport & Schau“ 2019 im Januar in Verden dabei ist.

Norddeutschlands größte Sportgala, ein Kind der Mediengruppe Kreiszeitung, läuft bereits zum 35. Mal und wird am Samstag, 5. Januar, ab 15 und ab 20 Uhr gleich zweimal für eine rappelvolle Niedersachsenhalle sorgen. Insgesamt verfolgen dann 8 000 Zuschauer die zehn Show-Acts, die von Moderator Yared Dibaba auf charmante Weise und häufig auch auf Plattdeutsch angesagt werden.

Ein Programmpunkt sind eben die VfL-Mädchen im Alter zwischen sechs und 20 Jahren, die unter dem Showtitel „Spectre“ die Zuschauer staunen lassen wollen. „Wir bieten Vielfalt an Musik und Tanzrichtungen und auch die Kostüme sind echte Hingucker“, sagt Vorturnerin Hamann, die gemeinsam mit Paula Lange und Emma Schwarz die Kinder und Jugendlichen in den kommenden Wochen richtig rannehmen wird. „Unser Auftritt soll beim Publikum für stille Momente sorgen, in denen sie vielleicht auch mal ein Taschentuch brauchen. Und es gibt laute Sequenzen, die zum Mitklatschen animieren“, verrät Hamann schon jetzt.

+ Einige Mitglieder des VfL-Dancesparte proben für „Spectre“. Zwölf Minuten werden die Visselhövederinnen im riesigen Innenraum der Halle tanzen, turnen und Haltung bewahren. Zwölf Minuten, in denen alles passen muss. „Die besondere Herausforderung der Choreografie ist, dass in Verden das Publikum an allen Seiten der Bühne sitzt. Daher gibt es nicht wie sonst ein vorne und hinten. Die Mädchen haben darum viele Stellungs- und Richtungswechsel zu absolvieren“, sagt Hamann, die seit Jahren für einen wahren Boom in den Fitness- und Tanzsportsparten des VfL sorgt.

Während der Vorführung gebe es auch Phasen, in denen alle zusammen tanzen, oder auch nur ein Mädchen, das mutig ein Solo präsentiere, damit den anderen Zeit bleibe, um den nächsten Tanz vorzubereiten. „Ein Spannungsbogen führt dann zum großen Finale.“

In der Vorbereitung haben die Mädchen seit April in den sechs Einzelgruppen ein- bis zweimal pro Woche geübt, in der Trainingsendphase trainieren alle zusammen an elf Samstagen in der großen Visselhöveder Sporthalle. „Wir achten auf jedes Detail, und jede wichtige Szene wird personell doppelt besetzt, sodass wir auch den Ausfall einer Solotänzerin verkraften können“, betont Hamann, die sich selbst als „sehr akribisch“ bezeichnet, was die Vorbereitung angeht. „Das beginnt schon damit, dass ich zunächst einmal drei Monate Musik gehört habe, bis ich mir dann Stück für Stück eine Choreo zusammenbaue.“

Genau diese professionelle Einstellung fasziniert auch das Organisationsteam der „Sport & Schau“. „Wir waren bei dem ersten Auftritt der Visselhövederinnen bei der Gala 2015 so begeistert, dass wir einfach im Oktober 2017 angefragt haben, ob sie noch einmal dabei sein wollen. Das muss einfach sein“, erzählt Monika Fruhner. Zwar sei es für die Schau 2018 zu spät gewesen, aber auf 2019 habe man sich relativ schnell geeinigt. „Denn wir wollen bei jeder Gala auch eine Gruppe aus der Region präsentieren. Und leider stehen die Vereine nicht unbedingt Schlange“, sagt Fruhner, die sich „wahnsinnig“ auf die VfL-Kids freut.

Fruhner weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Vorverkauf für die Show bereits lange in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung und auch im Internet unter www.sportundschau.de läuft.

„Rechtzeitiger Kauf sichert die besten Plätze.“ Am Tag der Aufführung sitzt Monika Fruhner dann am Info-Point der Niedersachsenhalle und hält dann auch noch ein „paar Tickets aus Rückläufern bereit. Aber eigentlich ist jede Veranstaltung bis dahin bereits restlos ausverkauft.“