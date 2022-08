Neues Pastorenehepaar ist in Visselhövede angekommen

Von: Angela Kirchfeld

Elisabeth Rosenfeld und Mathias Wohlfahrt wollen demnächst mit ihren Kindern Magdalena und Jeremias auf Bollerwagen-Tour gehen, um die Menschen und Dörfer kennenzulernen. © Kirchfeld

Seit diesem Monat sind Elisabeth Rosenfeld und Mathias Wohlfahrt die neuen Pastoren der St.-Johannis-Kirchengemeinde in Visselhövede. Das Ehepaar möchte insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit in den Blick nehmen. Am Anfang steht aber eine große Bollerwagen-Tour.

Visselhövede – Fünf Beerdigungen, 18 Taufen und ein, zwei Trauungen – so sieht der Plan des neuen Pastorenehepaars der Visselhöveder St- Johannis-Kirchengemeinde aus – in der ersten Woche wohlgemerkt. Dabei sind die Koffer und Kisten von Elisabeth Rosenfeld und Mathias Wohlfahrt in der neuen Wohnung an der Großen Straße 8 in Visselhövede noch gar nicht alle ausgepackt.

Seit dem 1. August sind sie offiziell im Dienst. Ihr Einführungsgottesdienst findet aus organisatorischen Gründen aber erst am Sonntag, 28. August, um 10 Uhr, in der St.-Johannis-Kirche statt. „Nach der Einführung durch den Superintendenten Michael Blöhmer, sind alle herzlich zum Empfang eingeladen“, betont der 52-jährige.

Das Pastorenehepaar möchte Jugendarbeit fortsetzen

„Immerhin ist mein Büro in 8a schon eingerichtet. Mein Mann bezieht 8b“, sagt Rosenfeld schmunzelnd angesichts des Chaos. Die 38-Jährige hat aber die Ruhe weg und schmiert Sohnemann Jeremias ein weiteres Butterbrot, während Tochter Magdalena zu Blatt und Stift greift, um ein Bild zu malen. Demnächst wird die Fünfjährige und ihr zweijähriger Bruder den evangelischen St.-Johannis-Kindergarten besuchen.

„Wir sind hier sehr herzlich empfangen worden und freuen und uns auf eine gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren“, betont Mathias Wohlfahrt, der möglichst bis zu seinem Eintritt ins Rentnerleben in Visselhövede bleiben möchte. Der 52-Jährige ist in Rostock mit der plattdeutschen Sprache aufgewachsen und möchte auch plattdeutsche Gottesdienste und Gesprächskreise anbieten. Durch die eigenen Kinder wird im Hause Rosenfeld/Wohlfahrt natürlich auch die Kinder- und Jugendarbeit großgeschrieben. „Kinder sind unsere Zukunft. Wir möchten dort anknüpfen, wo Pastor Florian Hemme aufgehört hat.“

Einführungsgottesdienst Wer am Einführungsgottesdienst teilnehmen möchte, kann sich bis Montag, 15. August, im Gemeindebüro unter der Telefonnummer 04262 / 3522 oder per E-Mail an kg.visselhoevede@evlka.de anmelden.

Der Pastor und seine Frau sind sich darüber im Klaren, dass sie nicht das Arbeitspensum ihrer drei Vorgänger schaffen werden. Dennoch haben sie sich ein sportliches Ziel vorgenommen. „Wir möchten mit unseren Kindern im Bollerwagen, alle Ortschaften in und um Visselhövede zu Fuß besuchen“, sagt Wohlfahrt, der dabei ein Augenmerk auf ältere und einsame Menschen legt. „Wer von uns besucht werden möchte, kann sich gerne im Pfarrbüro anmelden.“ Einen festen Plan verfolgt das Pastorenehepaar dabei nicht, sondern wird sich einfach spontan auf den Weg machen.

Nachbarn bereits kennengelernt

Dabei ist das Haus der Pastoren auch jederzeit offen für Gäste. „Wir hatten gleich in der ersten Woche Besuch von unseren Nachbarn, den fünf Ukrainerinnen, ihren drei Kindern und ihren Flüchtlingshelfern, der Familie Schlichting.“ Gemeinsam wurde gegessen und man lernte sich kennen – gelebte Integration also. Dabei kamen dem Pastor seine Russischkenntnisse aus der Schulzeit gut zu pass.

Elisabeth Rosenfeld ist gebürtige Poppenbüttelerin und leidenschaftliche Ruderin. Das Paar verbringt seine Freizeit gerne mit Wandertouren, auch in Verbindung mit Pilgern, sowie Reisen nach Mitteleuropa. Zu den weiteren Hobbys zählen bei Rosenfeld das Lesen und Rudern. Ihr Mann joggt drei, vier Mal die Woche. Das Paar, das an der Oder, an der polnischen Grenze, tätig war, lobt die Infrastruktur in Visselhövede und erkundet mit den Kindern die Spielplätze. Sie freuen sich auch über das Visselbad direkt vor Ort. „Es ist eine große Bereicherung“, so Wohlfahrt. Dankbar wären sie für Unterstützung beim Aufbau der neuen Sandkiste, die hinter dem Gemeindehaus für die Kindergruppen entstehen soll. „Freiwillige Helfer mögen sich bitte melden, das Material ist bereits vor Ort.“ Zurzeit ist auch die Kirchenmusik ein Problem. „Es wäre gut, wenn wir noch mehr Musiker für Gottesdienste und andere Anlässe zur Verfügung hätte. Wir sind aufgeschlossen für alles.“