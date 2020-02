Neues, Klassiker und Projekte

Hütthof – Ein Tanztheater, das es in dieser Form noch nicht in Hütthof gab, ein paar Klassiker, viele neue Stücke und langfristige Projekte: Der Theaterfrühling des Metronoms, dem einzigen professionellen Schauspielhaus im Landkreis Rotenburg, ist wieder pickepackevoll mit allerlei Höhepunkten, sodass die Kulturliebhaber der Region sicherlich wieder mit der Zunge schnalzen werden.

Das druckfrische Programm, das jetzt wieder mit Hilfe einiger Sponsoren erstellt wurde und in den vergangenen Tagen in den Briefkästen der Theaterfreunde gelandet ist, verspricht ab dem Freitag, 27. Februar, eine „bunte Mischung aus Puppenspiel, Musik, Tanz, Schauspiel und einem Workshop“, wie es in der Ankündigung der beiden Metronom-Betreiber Karin Schroeder und Andreas Goehrt heißt.

Der Start in die unterhaltsamen Monate ist dem Tanztheater „Wallpaper“ vorbehalten. Es ist ein Experiment. Aber: „Das Theater lebt davon, immer wieder zu überraschen – mit dem Risiko, dass es vielleicht nicht funktioniert“, hatte Regisseur und Schauspieler Andreas Goehrt bereits im Vorfeld erläutert. „Wallpaper“ ist eine Koproduktion von Sara Angius und dem LOT Theater Braunschweig. Dabei gibt es eine Besonderheit: Die Tänzer kommen bereits eine Woche vorher und haben dort ihre Wiederaufnahmeproben. Es sind freischaffende Tänzer, die wieder zusammenfinden.

Wenn am 27. März der Vorhang des Theaterfrühlings fällt, wird aber hinter den Kulissen fleißig weiter an der Gestik und Mimik gefeilt. Denn Karin Schroeder bringt Interessierten während eines Theaterworkshops die Grundkenntnisse der Hohen Kunst des Schauspiels bei. Neben einem Schauspieltraining, Simmbildung und Rollenfindung werden dann auch Szenen entwickelt und auf der Bühne präsentiert. Der Workshop für Interessierte ab 16 Jahren läuft Samstag und Sonntag, 28. und 19. März, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Die Metronom-Leute planen auch ein Bürgerensemble, das im April die Proben aufnimmt. Dazu werden zehn Theateramateure aus drei Generationen gesucht, die ein knappes Jahr lang ein Stück über die jüngerer deutsche Geschichte erarbeiten. Die Premiere ist für März 2021 geplant.

Auch das Projekt „Kinder machen Theater“ steht wieder im Programm. Premiere ist Ende August.

Jetzt Karten reservieren

Der Theaterfrühling im Metronom startet am Donnerstag, 27. Februar, mit dem Tanztheater „Wallpaper“. Das ist auch am Tag darauf noch einmal zu sehen. Und zwar jeweils ab 19.30 Uhr. Am Freitag und Samstag, 6. und 7. März, jeweils ab 20.30 Uhr stehen „Die Unsterblichen“ mit Karin Schroeder und Moritz von Zeddelmann auf dem Spielplan. „Die Powerfrau auf dem Hamsterrad“, wie Kritiker sie nennen, Andrea Bongers ist mit ihrem Stück „gebongt“ am Samstag, 21. März, ab 20.30 Uhr auf der Bühne des Metronom zu erleben. Die „Geschichten aus Bollerup“ vom Theaterhof 19 am 22. März sind bereits ausverkauft. Karten gibt es aber noch für „Emmas Glück“ mit Karin Schroeder, das am Freitag, 27. März, ab 20.30 Uhr aufgeführt wird. Kartenreservierungen sind telefonisch möglich unter 04262 / 1399 und per E-Mail unter buero@tehater-metronom.de.