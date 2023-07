Visselhöveder Bauherr plant innovativ

+ © Wieters Der Visselhöveder Stefan Hoyer von der SH-Projektgesellschaft ist der Bauherr an der Verdener Straße. © Wieters

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jens Wieters schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wohnen fast ohne Nebenkosten, das soll mit einer Großbaustelle an Verdener Straße realisiert werden. 18 Wohnungen und ein Einfamilienhaus entstehen hier.

Visselhövede – Das hinter dem hohen Erdwall an der Verdener Straße mächtig gebaut wird, haben aufmerksame Visselhöveder schon an den Baggerarmen und den vielen anderen Baufahrzeugen erkannt. Aber was auf der ehemals landwirtschaftlich genutzten Fläche entsteht, darüber haben sich schon viele den Kopf zerbrochen. „Dabei ist es ganz einfach: Zwei zweieinhalbgeschossige Häuser mit jeweils neun Wohnungen vorne und ein Einfamilienhaus im hinteren Bereich“, informiert Stefan Hoyer von der Firma SH-Projektgesellschaft mbH Verdener Straße.

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, auf den rund 7 500 Quadratmetern Wohnraum zu schaffen, bei dem Nebenkosten „so gut wie gar keine Rolle spielen werden“, so Hoyer, der die beiden größeren Häuser nach dem sogenannte KFW 40-Standard bauen lässt. „Die sind besonders energiesparend und gedämmt sowie mit einem automatischen und intelligentem Lüftungssystem versehen, das sowohl heizen als auch kühlen kann.“

Wärmepumpen und Photovoltaik auf den Dächern lassen fossile Energieträger in den Häusern komplett außen vor. „So sind die Nebenkosten bei den künftigen Nutzern fast schon zu vernachlässigen, sonst sind die ja häufig schon fast eine zweite Miete.“

Die jeweils neun Wohnungen sind zwischen 45 und 85 Quadratmeter groß und werden mit einer hochwertigen Innenausstattung versehen. „Außerdem sind sie komplett barrierefrei und die oberen Stockwerke sind bequem mit einem Aufzug zu erreichen. Jede Wohnung hat entweder einen Balkon oder eine Terrasse“, sagt Hoyer, der das Grundstück nicht groß erwerben brauchte, weil es bereits in Besitz der Firma Hoyer ist.

Marktübliche Preise

Trotz der umfangreichen technischen Ausstattung würden die Wohnungen zu am Visselhöveder Markt üblichen Preisen vermietet. So ganz genau sei der Mietzins zwar noch nicht kalkuliert, aber Hoyer schätzt, dass „ wir nicht mehr als rund zehn Euro pro Quadratmeter verlangen“.

Die einzelnen Baugewerke seien bereits vergeben und Stefan Hoyer rechnet mit einer Fertigstellung der beiden vorderen komplett identischen Häuser „so im Frühsommer des kommenden Jahres“.

Der Erdwall an der Landesstraße diene dazu, die Geräusche des Verkehrs und er dahinterliegenden Bahnstrecke ein Stück weit über die Gebäude hinwegzuleiten. „Der wird aber noch begrünt.“ Das Gleiche geschehe auch mit der später freibleibenden Fläche, die nicht für Parkplätze genutzt werde. „Auch dafür erarbeiten wir ein Grünkonzept“, sagt Hoyer.

Vermarktung steht kurz bevor

„Und wenn dann noch Platz ist, gibt es einen Spielplatz für die Kinder der Mieter.“ Und obendrein werden natürlich noch Ladesäulen für E-Autos installiert.

Hoyer steigt in den kommenden Wochen in die Vermarktung der Wohnungen ein. Interessenten könnten sich unter der Mailadresse shprojektgesellschaft@hoyer.de melden.