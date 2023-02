Sporthalle hat sich bewährt: SSV Wittorf kann Angebot ausweiten

Von: Angela Kirchfeld

Die Trainer Gebhard Heldberg (v.l.), Lena Allermann, Almut und Kathrin Linnemann sowie Susanne Tamke freuen sich über die Möglichkeiten, die die neue Turnhalle dem SSV Wittorf bietet. © Kirchfeld

Seit einem halben Jahr üben und trainieren die Sportler des SV Wittorf in ihrer neuen Halle - und genießen die verbesserten Bedingungen.

Wittorf – Bessere Bedingungen für die Mitglieder, neue Sportgruppen und mehr Sportler: Das ist alles der neuen Turnhalle in Wittorf zu verdanken, die auch neue Umkleidekabinen und Duschen beherbergt. Im Juni vergangenen Jahres wurde die 250 Quadratmeter große Halle feierlich zum 60. Jubiläum des SSV Wittorf eingeweiht – und sie hat sich seitdem mehr als bewährt, ist man im Verein überzeugt.

„Wir konnten unser Sportangebot für unsere rund 400 Mitglieder erweitern. Unter anderem haben wir nun eine Eltern-Kind-Gruppe, die sich jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr in der Halle um Trainerin Laura Tolksdorf trifft“, erläutert der SSV-Vorsitzende Andreas Jessen, der auch der Initiator und die treibende Kraft für den Hallenbau war.

Schön wäre es, wenn sich eine Tischtennisgruppe fände. Das muss noch jemand in die Hand nehmen, zwei neue Tischtennisplatten sind vorhanden.

Zehn Sportgruppen nutzen zurzeit die neue Halle. „Schön wäre es, wenn sich eine Tischtennisgruppe fände. Das muss noch jemand in die Hand nehmen, zwei neue Tischtennisplatten sind vorhanden“, so Jessen. Auch eine Volleyballmannschaft könnte demnächst ins Leben gerufen werden. Außerdem kann sich der Vorstand sehr gut vorstellen, dass andere, auswärtige Gruppen die neuen Räumlichkeiten ebenfalls nutzen. „Am Nachmittag und in den Abendstunden die Halle gut ausgelastet ist, aber sind zum Beispiel vormittags noch Kapazitäten frei. Die Halle ist täglich, außer freitags, belegt. Zurzeit liegt die Auslastung bei rund 80 Prozent“, sagt der Vorsitzende.

Erfreulich ist, dass die Baukosten in Höhe von 350 000 Euro mittlerweile beglichen sind. „Die Finanzierung ist abgeschlossen. Wir würden uns aber über Förderer freuen, um weitere Materialien anzuschaffen, um das Angebot zu erweitern.“

Gut temperierter Sportboden

Vor dem Bau der Halle turnten die einzelnen Gruppen im Dorfgemeinschaftshaus, das oft durch Veranstaltungen wie Faschingsfeiern, Blutspendeaktionen und anderen Aktionen belegt war. „Statt Parkett haben wir nun einen tollen Sportboden, und es ist gut temperiert“, freut sich Lena Allermann, die mittwochs von 19.30 bis 20.30 Uhr Fitness und Aerobic für junge Erwachsene anbietet. „Es ist toll, dass wir hier mit der Halle einen festen Ort haben und nicht wandern oder uns mit anderen Gruppe absprechen müssen“, begeistert sich auch Gebhard Heldberg, der jeden Dienstag von 19.30 bis 20.30 Uhr die Herren trainiert. Seine Gruppe schätzt auch, dass nun Umkleidekabinen und Duschmöglichkeiten vorhanden sind.

Jazz-Dance-Trainerin Almut Linnemann, die jeweils montags von 18 bis 19 Uhr auf der Matte steht, sorgt auch dafür, dass sich die Damengymnastikgruppe im Anschluss von 19.15 bis 20.15 Uhr fit hält. Viele Trainer habe es schätzen gelernt, während Corona die Außenanlage des Sportplatzes zu nutzen. „Es ist super schön, draußen Trilochi, ein Body-Mind-Konzept, zu machen“, begeistert sich Kathrin Linnemann, die den Kurs jeden Mittwoch von 18 bis 19.15 Uhr anbietet. Donnerstags von 18 bis 19 Uhr, steht bei ihr Pilates auf dem Plan und im Anschluss, von 19.15 bis 20.15 Uhr, Aerobic und Step Aerobic.

Angebot für Senioren

Auch das Angebot für die Senioren kann sich sehen lassen. Jeden Montag, von 17 bis 18 Uhr, sorgt Trainerin Susanne Tamke dafür, dass man im Alter Kopf und Körper fit und beweglich hält. „Sämtliche Gruppen freuen sich natürlich über Verstärkung. Wer gerne aktiv werden möchte, ist bei uns, auch zum Schnuppertraining, willkommen“, laden die Trainer ein.

Interessierte können sich bei Kathrin Linnemann unter der Telefonnummer 04260 / 1295 oder beim Vorsitzenden Andreas Jessen unter Telefon 04260 / 951225 melden. Weitere Informationen stehen auf der Website unter www.ssvwittorf.de