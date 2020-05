Neue Lektüre für Vielleser

Bibliothek im Haus der Bildung ist wieder geöffnet

+ Sigrid Indorf sitzt wieder am Tresen und ist bereit für die, die sich neuen Lesestoff leihen möchten – so wie Jutta Jahnke.

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. „Schön, dass ihr wieder da seid!“, freut sich Susanne Bredehöft. Wie der Visselhövederin geht es in den zurückliegendenden Tagen einigen Viellesern, die froh sind, dass die Bibliothek im Haus der Bildung wieder ihre Türen geöffnet hat. Gerade in der Corona-Krise, wo oft viel Zeit zum Schmökern bleibt. „Es geht wieder los und das ist auch gut und schön so,“ findet Bibliothekarin Sigrid Indorf. Bereits um 14.30 Uhr am ersten Öffnungstag am Montag stehen Visselhöveder vor der Tür Schlange.