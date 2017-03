Neue Helme für die Brandschützer

Visselhövede - Von Jens Wieters. Feuerwehrleute riskieren ihre Gesundheit und manchmal auch ihr Leben, um das Hab und Gut anderer Menschen zu retten. Darum brauchen die Brandschützer eine entsprechende Ausrüstung – und die ist teuer. Aber dennoch werden Visselhöveder Helfer mit modernen Helmen ausgestattet.

Der Feuerwehrausschuss gab während seiner Sitzung am Donnerstagabend jedenfalls grünes Licht für die Anschaffung von 90 neuen Helmen und 40 entsprechenden Lampen, die an dem Schutz befestigt werden können. 19.500 Euro sollen dafür aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

Nötig ist der Kauf, weil die Feuerwehrunfallkasse die Vorgaben geändert hat, die ein moderner Feuerwehrhelm vorweisen muss. „Eigentlich geht es nur um die drei Löcher auf jeder Seite, die in den noch im Einsatz befindlichen Helmen für eine bessere Luftzirkulation sorgen“, erläuterte Mathias Hasse vom Hauptamt, der sich seit 17 Jahren im Rathaus um die Beschaffung der Feuerwehrausrüstung kümmert. „Laut Feuerwehrunfallkasse könnte Glut durch die Löcher in den Helm gelangen.“

Eine Überprüfung sämtlicher Helme habe ergeben, dass 75 Kopfbedeckungen der Atemschutzgeräteträger nicht der Norm entsprechen und darum nicht mehr verwendet werden dürfen. Knapp 200 Euro kostet einer der neuen Helme, der allerdings, wie Haase betonte, einen guten Tragekomfort biete, weil er sich von außen verstellen lasse. Außerdem gebe es ein integriertes Visier und auch die Lampen seien einfacher zu montieren. Aufgrund moderner Fertigungstechniken müssten die Helme auch nicht nach zehn Jahren ausgetauscht werden, weil der Weichmacher raus sei.

„Die Feuerwehrunfallkasse fordert immer mehr“

Bürgermeister Ralf Goebel wollte wissen, ob künftig noch weitere Änderungen bei der Ausstattung der Feuerwehren anstünden. „Leider bin ich kein Hellseher, die Feuerwehrunfallkasse fordert immer mehr, so dass wir kaum hinterherkommen“, erläuterte Stadtbrandmeister Heiko Hermonies. Das sei mittlerweile auch bei den Tests für die Atemschutzgeräteträger so. „Früher reichte das Messen des Blutdrucks und ein Belastungs-EKG, heute kommen Seh-, Blut- und Urintests hinzu. Das sind schon immense Anforderungen“, so Hermonies.

Auch Mathias Haase rechnet hinsichtlich neuer Vorgaben „jeden Tag mit allem“. Denn wer habe schon im vergangenen Jahr damit gerechnet, dass „wir für die Feuerwehrleute komplett neue Handschuhe brauchen?“

Da diese Problematik nicht nur die Visselhöveder Feuerwehren betrifft, ist eine landkreisweite Ausschreibung federführend durch die Stadt Visselhövede geplant. Dadurch wird sich der Anschaffungspreis für die Helme erheblich mindern. In den 19.500 Euro ist der mögliche Rabatt bereits enthalten.