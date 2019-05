Neue Farbe für den Turm

Visselhövede - Von Jens Wieters. Exakt 200 Jahre alt ist der hölzerne Kirchturm der Visselhöveder St.-Johannis-Kirche. Und darum wird es auch mal Zeit für ein neues Make-up, das das Wahrzeichen und sicher meistfotografierteste Motiv der Stadt jetzt bekommen soll. Aber das kostet eine gehörige Summe Geld – auf rund 35 000 Euro beziffert sich das Angebot der Handwerker. Enthalten sind aber auch einige Zimmererarbeiten.

Solch eine große Summe hat die Kirchengemeinde aber nicht mal eben so auf der hohen Kante und wird sicherlich auch nicht so schnell durch die Kollekten nach den Gottesdiensten hereinkommen. Darum ist die Kirchengemeinde auf finanzielle Unterstützung angewiesen. „Es gibt zwar Zuschüsse von der Landeskirche, aber wir haben Stand heute eine Finanzierungslücke von etwa 14 000 Euro“, sagt Hauke Pralle vom Kirchenvorstand, der sich gemeinsam mit Karin Stöckmann und dem Vorstandsteam die Idee eines neuen Anstrichs unter dem Motto „Wir bringen Farbe ins Spiel“ überlegt hatte.

Damit haben sie bei der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rotenburg offene Türen eingerannt. Denn auch die Fachleute haben ein gehöriges Wort mitzureden, schließlich steht der Turm ebenso unter Denkmalschutz wie das Rathaus schräg gegenüber. „Darum dürfen wir auch nicht einfach so den Pinsel schwingen und den Turm irgendwie anmalen“, erläutert Pastor Florian Hemme. Also habe man sich mit den Experten auf die Farbe grau-blau geeinigt. „So ähnlich sieht der Turm ja jetzt auch schon aus, aber die Farbe ist doch arg verwittert und muss dringend erneuert werden“, betont Karin Stöckmann, die schätzt, dass der Turm vor etwa 40 bis 50 Jahren eine neue Farbschicht bekommen hat.

Rund 500 Quadratmeter Holzfläche müssen von den Malern zunächst geschliffen, dann grundiert und sicher mehr als einmal gestrichen werden. Das klingt erst mal einfach, aber der Turm ist 20 Meter hoch, sodass es dann doch eher eine Arbeit für schwindelfreie Handwerker sein wird. „Aber es wird natürlich ein großes Gerüst aufgebaut“, beschwichtigt Stöckmann.

Die Kirchengemeinde ist Eigentümerin des historischen und ortsbildprägenden Kirchturms, der aus einem Steinsockel mit dem Holzaufbau besteht. Obendrauf gibt es ein Kupferdach, in dessen Haube eine Uhr eingebaut ist.

„So wie es von unten aussieht, brauchen wir am Dach nichts zu machen, aber wenn wir schon mal ein Gerüst dort stehen haben, schauen wir mal nach, ob alles in Ordnung ist“, so Hauke Pralle. Sicher ist, dass neben der Farbe auch ein paar Holzarbeiten notwendig sind. „Zumindest die Querlattung ist durch Staunässe in Mitleidenschaft gezogen worden und muss ausgetauscht werden.“

Der Zeitplan sieht vor, dass die Kirchengemeinde in diesem Jahr mit einigen Aktionen genügend Geld in die Kasse bekommt. So ist zum Beispiel während des Apfelmarkts am 3. Oktober eine Fotokunstaktion geplant, bei der Postkarten mit einem bunten Turm verkauft werden. „Als Dankeschön bieten wir Turmführungen an. Denn wer möchte nicht mal den Turm von innen und von unten nach oben erkunden“, verrät Stöckmann. Die Karten werden übrigens auch in einigen ausgewählten Geschäften zu haben sein.

Mit den ersten Pinselstrichen rechnet der Kirchenvorstand dann im Sommer 2021, sodass der Turm zu seinem 222. Geburtstag in neuer Farbe strahlt.

„Vorher werden allerdings noch ein paar Probefelder mit verschiedenen grau-blauen Farbtönen bemalt, um festzustellen, welcher am besten passt. Dazu lassen wir die Proben auch einige Wochen dran, um zu sehen, wie sich die Farbe bei Sonne und Regen verhält“, erklärt Pralle.

Aber bis es soweit ist, muss die Kirchengemeinde noch fleißig Geld sammeln. Das geschieht durch den nächsten Gemeindebrief, der bald in den Briefkästen der Kirchenregion liegt. „Eines ist klar: Jeder Euro zählt“, sagt Karin Stöckmann.

Spendenkonto

Start für die Spendenaktion ist am Sonntag, 9. Juni, ab 9.30 Uhr beim Plattdeutschen Gottesdienst. Gespendet werden kann an die Kirchengemeinde Visselhövede, Sparkasse Rotenburg Osterholz, IBAN: DE40 2415 1235 0025 1585 85, BIC: BRLADE21ROB, Der Spender sollten Namen und Anschrift angeben. Als Zweck muss Spende Sommer 2019 verwendet werden.