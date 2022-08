Neue Erkenntnisse im Visselhöveder Blutrachemord

Von: Wiebke Bruns

Ein Zeuge (hier mit Anwalt) sagt im Visselhöveder Mordprozess aus. © Bruns

Ein bereits zu lebenslanger Haft verurteilter 28-jähriger Albaner belastet im Visselhöveder Blutrachemord zwei aktuell in Verden vor Gericht stehende Landsleute schwer.

Verden/Visselhövede – Nach mehr als fünf Jahren könnte der Visselhöveder Blutrache-Mord vor der vollständigen Aufklärung stehen. Am Landgericht Verden hat am Mittwoch der bereits 2018 wegen seiner Tatbeteiligung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilte 28-Jährige ausgesagt. Dabei hat er die beiden seit März in Verden vor Gericht stehenden Angeklagten schwer belastet.

Beide seien am 9. Januar 2017 an der Tat beteiligt gewesen. Der 36-Jährige habe die tödlichen Schüsse auf das 46 Jahre alte Opfer abgefeuert.

Der Zeuge hat am Mittwoch gestanden, dass er damals das Motorrad gefahren habe. Der 36-Jährige habe hinter ihm auf der Maschine gesessen. Jedoch will der 28-Jährige nicht an der Tatplanung beteiligt gewesen sein.

Unter einem Vorwand habe man ihn am Tattag aus Hannover nach Visselhövede gelotst. Nach einem Zwischenstopp sei der 36-Jährige zu ihm auf das Motorrad gestiegen. Während der Fahrt will der 28-Jährige ein lautes Geräusch gehört haben. „Ich habe gebremst, bin an die Seite gefahren.“ Rechts habe eine Person am Boden gelegen. An seinem rechten Oberschenkel will der Zeuge „so ein Eisen gesehen“ und dann gespürt haben, „wie sein Sozius geschossen hat“. Das Opfer starb wenige Tage später in einer Klinik.

Der 28-Jährige schilderte den Fluchtweg und wie die Tatwaffe nahe der Autobahn 7 bei Bad Fallingbostel vergraben worden war. Dort hatte sie die Polizei nach seinen Hinweisen im vergangenen Jahr gefunden. Kurz darauf wurden die beiden Angeklagten in den Niederlanden festgenommen.

In der albanischen Heimat aller Beteiligten soll der 36-Jährige Blutrache geschworen haben, nachdem sein Bruder durch das spätere Visselhöveder Opfer getötet worden war. In einer „notwehrähnlichen Situation“, hieß es im ersten Verdener Prozess.

Aus Angst vor der Blutrache war der 46-jährige Familienvater nach seiner Inhaftierung nach Deutschland und bis nach Visselhövede geflüchtet.

Der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk ließ den Zeugen zunächst alles im Zusammenhang schildern. Kommende Woche soll Nachfragen beantworten. Und auch die Motivation des Zeugen für seine späte Aussage spielte eine Rolle. Aus bereits verlesenen Schreiben an die Staatsanwaltschaft ist bekannt, dass er sich eine Strafmilderung erhofft hat und ein Wiederaufnahmeverfahren anstrebt. „Heute bin ich wegen der Gerechtigkeit hier“, betonte der 28-Jährige am Ende seiner gestrigen Aussage.