Neue Chefin in der Sozialstation

Visselhövede - Von Jens Wieters. Simone Voßgröne aus Verden ist die neue Geschäftsführerin der Diakoniesozialstation Visselhövede-Bothel. Die 52-Jährige hat zum Jahreswechsel den Posten von Sabine Poppe übernommen, die die Station Ende November verlassen hatte. Diplom-Ökonomin Simone Voßgröne (52) blickt auf Fachwissen in den Bereichen Personal, Marketing, Controlling sowie Qualitätsmanagement zurück und war viele Jahre in leitenden Positionen tätig. Als Managerin für Health Care Systems bringt sie die erforderlichen Kenntnisse für die Führung eines Teams in diesem Bereich mit.

Die Stelle umfasst 18 Wochenstunden, sodass Voßgröne für ihre freiberufliche Tätigkeit noch genügend Zeit bleibt. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe als Geschäftsführerin eines so traditionellen Unternehmens wie die Diakoniesozialstation, die weit über die Grenzen des Betreuungsgebiets einen tadellosen Ruf hat.“ Ihr Anspruch sei, die Qualität und das Angebot noch weiter aufzubauen und dabei die Fortbildung des Personals in den Vordergrund zu stellen.

Voßgröne war auf der Suche nach einem Unternehmen, wo sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Beweis stellen kann und gleichzeitig einem guten Zweck zum Wohle der Menschen dienen kann. „Ich denke, in der Diakonie-Sozialstation habe ich mit diesem tollen Team die perfekten Bedingungen, um mich zu verwirklichen ganz im Leitbild der Diakonie und unter unserem Motto ,Stark für andere‘“.

In Zusammenarbeit mit der Pflegedienstleitung Bettina Rück sowie Claudia Brozio sei das Team gewappnet für „die bestimmt nicht leichter werdenden Aufgaben in dem anspruchsvollen Bereich“.

Die ersten Arbeitstage sind schon vorüber und Voßgröne muss sich erst noch einen Überblick über das Personal und und die Gegebenheiten verschaffen, aber eines hat sie bereits erkannt: „Eine der wichtigsten Aufgaben für die kommenden Jahre wird sein, geeignetes Fachpersonal zu bekommen.“ Denn aktuell arbeiten nur Frauen in der Station, und die bekommen Kinder und gehen in Elternzeit. Darum beschreitet Voßgröne neue Wege: „Wir sind bei der Ausbildungsmesse der Oberschule am 13. und 14 Februar dabei, denn wir werden künftig auch ausbilden, nachdem, sich die entsprechenden Richtlinien geändert haben. Denn es gibt ja bald einen neuen Ausbildungsberuf, der die Alten- und Krankenpflege ein Stück weit zusammenrücken lässt.“

An einem Infostand werde die Diakonie-Sozialstation die Jugendlichen ausführlich über das Konzept und vor allem über den Beruf informieren.

In der täglichen Arbeit will sich Simone Voßgröne zunächst aber anschauen, wie es in den vergangenen Jahren vor Ort war, was es für Anforderungen an die Betreuung gibt und wie die Wettbewerbssituation in der Region Visselhövede/Bothel aussieht. „Als gemeinnützige GmbH wollen wir unsere ganze Kraft in die bestmögliche Betreuung unserer Klienten stecken. Dennoch sollte abgefragt werden, welche Bereiche nachgefragt werden. Was ist finanziell und personell möglich.“

Aber die neue Geschäftsführerin gönnt sich auch bereits einen Blick in die Zukunft. „Unser Wunsch ist es, eine eigene Tagespflege oder Kurzzeitpflege in neuen Räumlichkeiten anbieten zu können und sämtliche Dienstleistungen für unsere Patienten und deren Angehörige anzubieten, um diese zu entlasten und das Leben wieder lebenswert zu gestalten.“

Dazu brauche es aber eine gute Vorbereitung, ein gutes Netzwerk, Sponsoren und Unterstützer. „Aber wir haben viele Möglichkeiten und müssen nicht lange schnacken, sondern anpacken“, sagt Voßgröne, die sich selbst als einen Menschen bezeichnet, der „alle Sachen offen anspricht“, auch wenn es mal zu Reibereien kommen könnte. „Nur so kommen wir voran.“

Partner aller Kranken- und Pflegkassen

Die Diakoniestation in Visselhövede blickt auf eine 30-jährige Geschichte zurück. Seit Januar 2012 wird sie als gemeinnützige GmbH geführt. Gesellschafter sind die drei Kirchengemeinden Brockel, Kirchwalsede und Visselhövede sowie der Kirchenkreis Rotenburg, die Samtgemeinde Bothel und die Stadt Visselhövede. Der ambulante Pflegedienst bietet alle Formen professioneller Pflege und Betreuung für den Raum Visselhövede und in der Samtgemeinde Bothel an. Für Patienten der Diakonie-Sozialstation besteht die Möglichkeit einer vollständigen häuslichen Versorgung und Betreuung sowie der Pflege. Aktuell sind rund 35 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Sie versorgen die Klienten mit Behandlungs-, Grund- und Palliativpflege. Hauswirtschaftliche Versorgung, Hilfen im Alltag, Hausnotruf und Betreuung gehören ebenso zum Angebot. Das niedrigschwellige Betreuungsangebot für psychisch- oder demenzerkrankte Menschen bietet Entlastung insbesondere für pflegende Angehörige durch geschulte Helferinnen. Die Diakonie-Sozialstation ist Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen. Mehr Infos gibt es auf der von der neuen Geschäftsführerin Simone Voßgröne gestalteten Homepage unter www.diakonie-sozialstation-visselhoevede.de oder unter der Telefonnummer 04262 / 4231.