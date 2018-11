Neubau auf dem Innenhof: CDU/WIV stellen Schulidee vor

So könnte der Neubau an der Bushaltstelle auf dem Innenhof der Kastanienschule aussehen.

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Mit dieser Variante schaffen wir wesentlich mehr Raum für die Schule und bauen obendrein noch mehr als 400 .000 Euro günstiger nur für den Schulbereich, als wenn wir den Primar Campus erstellen würden!“ Der Jeddinger Dieter Carstens, seines Zeichens Bau-Ingenieur und Mitglied der CDU-Fraktion im Visselhöveder Stadtrat, ist sich sicher, die optimale Lösung für das aktuell viel diskutierte Thema Kita-Neubau und Erweiterung der Kastanienschule (siehe Text rechts) gefunden zu haben.

Er setzt nämlich genau wie seine Parteifreunde und die Mitglieder der WIV-Fraktion im Stadtrat auf einen Neubau einer Kindertagesstätte nach Botheler Vorbild bloß mit einem Gruppenraum mehr auf dem Freiplatz auf dem Majorsbruch und eben einer zweigeschossigen Erweiterung der Grundschule auf dem kaum genutzten Innenhof zwischen den Gebäudeteilen der Schule.

Für Carstens steht fest, dass nach Umsetzung seiner Pläne der Schule dann insgesamt 670 Quadratmeter mehr Fläche für Klassen- und Differenzierungsräume zur Verfügung stehen würden, da der in den 1970er-Jahren erstellte Anbau erhalten bleibe, aber energetisch saniert werden müsste. Für die Innenhof-Variante hat Carstens 2,02 Millionen Euro kalkuliert.

„Beim Bau des Primar-Campus, für den der noch bestehende Anbau der Schule mit einigen Klassenzimmern weichen müsste, hätte die Schule nur 395 Quadratmeter im Obergeschoss mehr zur Verfügung, da im unteren Bereich die Krippe und der Kindergarten untergebracht würden“, erläutert Carstens, der die Baukosten bei der Campus-Variante nur für den Schulbereich mit 2,46 Millionen Euro berechnet hat. „Das macht eine Ersparnis von gut 400. 000 Euro und wir haben viel mehr Platz“, so der Jeddinger.

Für den Innenhofneubau sei auch ein Fahrstuhl für gehbehinderte Schüler vorgesehen, der von „allen Seiten der Schule trockenen Fußes zu erreichen ist, was beim Campus nicht der Fall ist“.

Hinzu kämen noch rund 300. 000 Euro für die sofortige Sanierung der Sanitäranlagen in der Schule. „Ich gehe davon aus, dass wir die Wände erhalten können. Somit müssten nur die Abwasserleitungen, die WC-Elemente und die Fliesen neu gemacht werden“, sagt Carstens,

Aber auch das ist natürlich noch nicht das Ende der Rechnung, denn es steht noch der Neubau des Kindergartens am Majorsbruch an. Für den hat Carstens mit Blick auf den gerade in Bothel für 1,3 Millionen fertiggestellten Bau zwei Millionen Euro kalkuliert, da „es Kostensteigerungen gibt und wir einen Gruppenraum mehr bauen müssen“.

Aber dennoch würde dieses Gesamtpaket im Gegensatz zum Primar-Campus insgesamt „mit Sicherheit zwei Millionen Euro günstiger zu haben sein, weil beim Campus auch noch einige Straßenbaumaßnahmen zu erledigen sind“.

Mit seiner Variante habe man das Problem der verkehrlichen Anbindung nicht, denn ein Buswendeplatz an der Turnhalle wie beim Campus vorgesehen, sei nach Carstens Ansicht an der Straße Auf der Loge kaum möglich: „Das Einzugsgebiet der Straße Auf der Loge ist einfach zu groß. Sind dann noch Beerdigungen auf dem nahen Friedhof, ist das Verkehrschaos programmiert.“

Nach Ansicht des Jeddinger Baufachmanns sei ein Campus in abgespeckter Version wie es die Grünen aus Kostengründen in Erwägung zögen, kaum umzusetzen, weil es gewisse gesetzliche Vorgaben gebe. Und auch bei allen anderen Rechnungen sei unbedingte Vorsicht geboten, weil „eine DIN nun mal eine DIN ist“.

Carstens und WIV-Fraktionsvorsitzender Eckhard Langanke wissen, dass ihnen für diese Planungen von der Gegenseite das fehlende pädagogische Konzept um die Ohren gehauen werden könnte. Denn der Primar Campus sieht ein „Lernen unter einem Dach“ von Grundschüler und Kindergartenkindern vor, das auch von der Landesschulbehörde als zukunftsfähig betrachtet wird. „Aber wir als Ratsherrn sind nicht für die Pädagogik zuständig, sondern müssen für die nötige Infrastruktur sorgen. Alles andere ist Sache der Schule und der Kindergartenleitung“, so Langanke.