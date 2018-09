Ausstellung „Auf dem Weg – Naturschutzarbeit in und um Rotenburg“ eröffnet

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. „Landwirtschaft und Naturschutz gehören zusammen“, betonte Charly Carstens bei seiner Begrüßungsrede zur Eröffnung der Ausstellung „Auf dem Weg – Naturschutzarbeit in und um Rotenburg“ im Haus der Bildung in Visselhövede.

Er sah sich am Sonnabend nicht nur als offizieller Vertreter des Bürgermeisters, der die Grüße von Verwaltung und Rat überbrachte, sondern auch als Botschafter der Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Naturschutz. Carstens dankte allen Akteuren, insbesondere den Initiatoren, dem Ehepaar Christiane und Joachim Looks.

Vor zwei Monaten wurde die Ausstellung in Rotenburg gezeigt. „Uns erreichte die Bitte, ,Auf dem Weg‘ auch in Visselhövede zu zeigen“, sagte Christiane Looks. Denn vieles was im Bereich Naturschutz geschieht, sei nicht öffentlich zugänglich. Dabei gebe es zahlreiche Beispiele, die zeigen, was bereits für Natur- und Landschaftsschutz geleistet wird.

Die Naturschutzbeauftragte berichtete, dass ein Besuch im Rahmen „Private Gärten“ der Auslöser für die Ausstellung war. „Die mussten ihre Koikarpfen vor dem Fischotter schützen. Eine Ursache des „Naturschutzes.“ Um deutlich zu machen, wie alles zusammenhängt, suchte das Ehepaar Looks Mitstreiter.

+ Christiane Looks und Charly Carstens eröffneten die Ausstellung. © aki

Organisationen wie der Hegering, der Imkerverein, Nabu, der BUND und auch der Landkreis beteiligten sich an der Aktion. Entstanden sind Schautafeln, die über die Arbeit aufklären: Sie zeigen, wie bunt und vielseitig Naturschutzarbeit ist, aber auch, welche nachhaltigen positiven Ergebnisse sich bereits eingestellt haben.

Zwei Mal die Woche ist Christiane Looks in der Natur unterwegs. „Einsame Wege und Gebiete aufzusuchen, birgt Überraschungen.“ So zeigte sie zur Eröffnung in einer Dia-Präsentation entdeckte Umweltfrevel wie „Wildbau“, entsorgte Fahrzeuge, Hanfanbau und entwässertes Gelände. Das Ehepaar machte die Erfahrung, dass es immer besser ist, im Team zu agieren: „Wir arbeiten eng mit den Ortsbürgermeistern zusammen und meistens zeigen sich die Landwirte nach einem Gespräch einsichtig.“

Die Ausstellung, auch für Schulklassen sehenswert, ist zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei, montags bis freitags von 14.30 bis 18 Uhr, sonnabends von 9.30 bis 12 Uhr, geöffnet. Wer außerhalb der Zeiten die Ausstellung besichtigen möchte, kann sich im Rathaus bei Ute Grigo unter 04262 / 301113 anmelden.