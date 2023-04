Natascha Thier leitet Zentrale Dienste im Visselhöveder Rathaus

Von: Jens Wieters

Teilen

Natascha Thier kann nun mit Fahrrad zu ihrer Dienststelle ins Visselhöveder Rathaus fahren. © Wieters

Natascha Thier lebt seit 49 Jahren in Visselhövede, jetzt arbeitet sie auch in ihrer Heimatstadt. Sie ist die neue Bereichsleiterin Zentrale Dienste und Personal der Stadtverwaltung.

Visselhövede – Der Griff zum Rathausschlüssel ist schon routiniert, die paar Schritte zu den bronzenen Königskindern auf dem Marktplatz ebenfalls. Aber das ist auch kein Wunder, denn schließlich kennt sie Visselhövedes gutes Wohnzimmer wie ihre Westentasche. „Es ist ja meine Heimatstadt. Ich lebe seit meinem dritten Lebensjahr hier“, sagt Natascha Thier lachend.

Sie ist die neue Bereichsleiterin Zentrale Dienste und Personal in der Visselhöveder Verwaltung und gerade dabei, sich im Büro ihrer Vorgängerin Mareike Heldberg einzurichten, die sich in Mutterschutz befindet.

Natürlich steht auch das Kennenlernen ihrer neuen Kollegen am zweiten Arbeitstag auf Thiers Agenda, auch wenn „man den einen oder anderen auch privat kennt, aber ja längst nicht alle“, sagt die 52-jährige Mutter zweier fast erwachsener Kinder im Alter von 18 und 16 Jahren.

Die Abläufe im Rathaus gehen ihr sicherlich leicht von der Hand, denn Natascha Thier hat nach dem Abitur am Rotenburger Ratsgymnasium Verwaltung von der Pike auf gelernt.

Zunächst bei der Stadtverwaltung in Walsrode, in deren Diensten sie die Ausbildung zur Diplom-Verwaltungswirtin erfolgreich abgeschlossen hat. „Danach ging es in den Bereich wirtschaftliche Hilfen bei der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen“, erzählt die durchtrainierte Sportlerin, die viele Jahrzehnte ebenso wie ihr Mann Martin erfolgreich Handball in Visselhövede gespielt hat, und es „sehr bedauerlich“ findet, dass dieser „tolle Sport beim VfL aufgrund fehlender Jugendarbeit leider keine Zukunft mehr hatte“.

Von der „Großstadt“ Bremen an die Vissel

Nach dem beruflichen Engagement in der „Großstadt“ an der Weser, war aber dennoch wieder Landluft angesagt – aber eine zumindest früher mal sehr gesunde. Denn Thier heuerte bei der Verwaltung im ehemaligen Luftkurort Bad Fallingbostel an und war schnell stellvertretende Fachbereichsleiterin Soziales. Es folgte der Aufstieg in den Bereich Zentrale Dienste, in dem die Frau mit dem immensen Organisationstalent dafür gesorgt hat, dass in der örtlichen Bücherei und in den Schulen sowie im Rathaus der Visselhöveder Nachbarstadt verwaltungstechnisch alles reibungslos geklappt hat.

„Ein Job, der mir auch nach 25 Jahren immer noch sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist echt mein Ding.“ Aber Nachbarstadt hin oder her, jeweils rund 25 Kilometer zur Arbeit und auch wieder zurückzufahren, kostet eben Zeit und Geld.

„Durch Zufall bin ich auf die Stellenanzeige der Visselhöveder Verwaltung gestoßen, habe kurz drüber geschlafen und mich dann beworben. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat.“ Und auch ihre nun ehemaligen Chefs haben sich einsichtig gezeigt, und sie durfte vorzeitig an die Vissel wechseln. Dort stehen für sie nicht nur die aus Fallingbostel bereits sehr gut bekannten Aufgaben an, sondern mit dem Personalwesen auch etwas ganz Neues. „Ich freue mich riesig darauf, jetzt mehr mit Menschen zu tun zu haben.“

„Innenministerin“ der Verwaltung

Die Bürger Visselhövedes werden von der Umbesetzung im Rathaus kaum etwas mitbekommen, denn der Chef oder in diesem Fall die Chefin Zentrale Dienste ist so etwas wie der Innenminister der Verwaltung. Direkter Kontakt mit den Einwohnern ist in der Stellenbeschreibung nicht vorgesehen.

Aber dafür werden die Visselhövede Natascha Thier jetzt häufiger sehen, wenn sie mit dem Rad zur Arbeit fährt, oder beim Schwimmen „in unserem tollen Vissel-Bad“ oder beim Joggen mit einer Freundin, wo das Ziel nach vielen Kilometern künftig sicher auch mal die Königskinder sein werden.