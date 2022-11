Nächtliche Einbruchsserie in Visselhövede

Von: Jens Wieters

Anne Seitz von der Visselhöveder Tafel fegt die Einbruchsspuren zusammen. © Kirchfeld

Eine Einbruchserie beschäftigt zurzeit die Visselhöveder Polizei. Bei einem erfolglosen Versuch an einer Tankstelle wurden die vermutlichen Täter gefilmt.

Visselhövede – Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum vergangenen Freitag in eine Bäckereifiliale und in die Räume der Visselhöveder Tafel eingedrungen, haben dort beträchtlichen Sachschaden angerichtet und auch ein wenig Bargeld erbeutet. An einer Tankstelle sind die Einbrecher an den massiven Sicherheitsvorkehrungen gescheitert. Allerdings könnte dieser erfolglose Versuch für die Polizei sehr hilfreich sein, denn es gibt eine Reihe von Videoaufzeichnungen, auf denen zumindest eine von zwei Personen deutlich zu erkennen ist. Die zweite Person hat sein Gesicht mit einer Kapuze verdeckt.

An der Tankstelle blieb es beim Versuch. © Hoyer

„Unser Fahrer hat den Einbruch morgens um 4.30 Uhr festgestellt“, sagt Tina Tamke, Juniorchefin der gleichnamigen Bäckerei, deren gerade eröffnete Filiale an der Rotenburger Straße in der Nacht von den Einbrecher besucht worden war. Der Fahrer habe die aufgehebelte Eingangstür bemerkt und sofort die Polizei gerufen. Im Innern des Cafés haben die Täter Schränke durchwühlt und auch die Tür zum Personalraum aufgebrochen. „Dort haben sie ebenfalls viel verwüstet“, so Tina Tamke, die froh ist, dass der Fahrer den Einbruch bemerkt habe und nicht „unsere Servicekräfte, die sonst künftig wohl eher mit einem mulmigen Gefühl“ zur Arbeit kommen würden. Erbeutet haben die Täter nur ein wenig Wechselgeld. „Zum Glück haben wir Fachfirmen vor Ort, die die Eingangstür schnell reparieren“, dankt Heiner Tamke dem Fassadenbauer.

Auch einige hundert Meter weiter haben die Einbrecher zwar für erheblichen Sachschaden gesorgt, mussten aber ohne Beute aus den Räumen der Visselhöveder Tafel an der Bahnhofstraße abziehen. „Ich weiß nicht, was die Einbrecher bei uns wollten“, schüttelt Anne Seitz, Mitarbeiterin der Tafel, den Kopf. Am Freitag um 7.15 Uhr, wurde der Schaden entdeckt, als die Mitarbeiter Helmut Neiß und Heinz Kirchfeld ihren Dienst aufnehmen wollten. Die Diebe kamen in der Nacht und durchforsteten den Raum, der im ehemaligen Bahnhofsgebäude untergebracht ist, vermutlich nach Bargeld. „Gestohlen wurde von den Lebensmitteln nichts und die Einnahmen werden immer gleich zur Bank gebracht“, so Seitz.

In der Tafel wurden die Schränke durchwühlt. © -

Auch der Raum der angrenzenden Nähstube des Präventionsrates wurde durchwühlt und eine Nähmaschine auf den Boden geworfen. Doris Cohr, Leiterin der Nähwerkstatt, ist betroffen. „Ich bin richtig sauer! Es sind Einrichtungen, die den Menschen helfen. Wir haben doch kein Geld hier.“ Neben dem Sachschaden, den die Täter angerichtet haben, wurde eine Dose mit 7,50 Euro gestohlen.

„Dabei stellt sich die Frage, wie die Einbrecher ins Gebäude kamen, denn das Loch, das sie ins Fenster eingeschlagen haben, ist nicht so groß, dass da jemand durchpasst“, so Anne Seitz. Sie ist froh, dass trotzdem die Ausgabe an Bedürftige am Freitag stattfinden konnte.

Schräg gegenüber an der Verdener Straße haben die massiven Rollläden der Hoyer-Tankstelle einen Einbruch verhindert. „Die Täter haben zwar versucht, sie hochzuschieben, aber es ist ihnen nicht gelungen“, berichtet Markus Hoyer. Aber die Täter haben offenbar nicht so recht an die Videotechnik auf dem Tankstellengelände gedacht, denn Hoyer hat der Polizei für ihre Ermittlungsarbeit eine Menge an Aufzeichnungsmaterial übergeben, auf denen „das Gesicht eines der Täter sehr gut zu erkennen ist“.

Bei der Filiale Bäckerei Tamke wurde die Eingangstür schnell repariert. © Wieters

Weitere Einbrüche wurden der Polizei bis Freitagnachmittag nicht gemeldet, wie Polizeisprecherin Sara Mehnen aus Rotenburg berichtet. Aber bereits in der Nacht zum vergangen Feiertags-Montag hatten Unbekannte das massive Sperrgitter der Neuen Apotheke an der viel befahrenen Goethestraße aufgehebelt und in den Geschäftsräumen ebenfalls Wechselgeld aus den Automaten erbeutet. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.

Die Polizei (Telefon 04262 / 959080 oder 04261 / 9470 in Rotenburg) braucht auf jeden Fall weitere Hinweise auf die Täter. Wer also in den betreffenden Zeitabschnitten Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten beobachtet hat, sollte sich an die Beamten wenden.