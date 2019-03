Nadelöhr Goethestraße

Gleich wird es eng: Autofahrer, die an der Goethestraße parken, müssen beim Öffnen der Tür sehr gut aufpassen.

Visselhövede - Von Jens Wieters. Rumms – und wieder ist ein Rückspiegel ab oder es hängt sogar eine komplette Autotür auf „halb acht“. Dabei gehören solche so genannten Spiegelklatscherunfälle auf der Bundesstraße 440, die in der Visselhöveder Ortsdurchfahrt Goethestraße und Große Straße heißt, noch zu den eher harmloseren, wenn auch teuren Vorkommnissen. Denn vielen Verkehrsteilnehmern ist vor allem die Goethestraße offenbar schlichtweg zu eng, obwohl sie die vorgeschriebene Fahrbahnbreite von gut sechs Metern aufweist.

Die Visselhöveder Polizei hat allein im vergangenen Jahr zwei Dutzend Fälle allein im Bereich zwischen dem Kreisel an der Rotenburger Straße und der Einmündung Süderstraße aufgenommen. „Dabei handelt es sich aber nicht nur um Spiegelklatscher, sondern auch um ein paar Fälle, bei den Autofahrer vom Parkbereich auf die Bundesstraße aufgefahren sind, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten“, so Kriminalhauptkommissar Matthias Wölk, Chef der Visselhöveder Polizeistation. Aber auch er weiß, dass „manche Verkehrsteilnehmer scheinbar Probleme damit haben, die Situation auf der Goethestraße richtig einschätzen zu können“.

Das gelte besonders beim Aussteigen, wenn das Auto auf den üppig bemessenen Parkstreifen auf beiden Seiten der Goethestraße abgestellt wird. „Oft wird die Tür geöffnet, ohne dass nach hinten geschaut wird, ob das problemlos möglich ist“, so Wölk, der erst vor zwei Wochen wieder einen Unfall aufnehmen musste, als ein Transporter die Tür eines Kleinwagens abgerissen und die Fahrerin um Haaresbreite verfehlt hat.

Es grenzt fast an ein Wunder, dass es bis auf einen tödlichen Unfall vor rund acht Jahren, als ein Hähnchenverkaufswagen eine Passantin gestreift hatte, bisher nicht vermehrt zu Personenschäden auf der Straße gekommen ist, die täglich von mehr als 10.000 Fahrzeugen genutzt wird. Und dabei handelt es sich nicht nur Autos, sondern oft reihen sich Lkw an Lkw und dazwischen quetschen sich noch Trecker mit weit ausladenden Geräten hinten dran. „Die Lasterfahrer nutzen sehr häufig die Landesstraße 171 und die Bundesstraße 440, um sich die Maut auf der Autobahn 27 zu sparen“, so Wölk.

+ Die Polizei hat eine Übersicht über die Verkehrsunfälle im Bereich Goethestraße angefertigt.

Ihm und seinen Kollegen seien vor allem auch junge Mütter aufgefallen, die ihre Kinder auf der Fahrbahnseite aus dem Kindersitz holen. Oft seien dann sogar zwei Türen der Autos halb geöffnet. Im Extremfall gebe es dann zwischen dem Hinterteil der Mutter und der Stoßstange des Lasters nur wenige Zentimeter Platz.

Gerade Autofahrer mit Kindern im Pkw rät Matthias Wölk, doch besser die Parkplätze in der Nähe anzusteuern: „So ist der City-Parkplatz zwischen Combi und Aldi doch nur ein paar Schritte entfernt.“ Außerdem gebe es noch den Hallenbad-Parkplatz, den Marktplatz, die Stellfläche am Rathaus und die Fläche an der Worthstraße. „Muss man denn mit dem Auto immer bis direkt vor die Tür der Geschäfte fahren“, fragt Wölk.

Der Polizist hat auch schon beobachtet, dass Autofahrer die an der Goethestraße parken, ihre Tür öffnen, nachdem die Zugmaschine des Lkw vorbei ist: „Und dann kommt noch der Anhänger hinterher.“

„Schulterblick nicht vergessen“

Christoph Steinke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Rotenburg, hat ein paar Verhaltensregeln für die Leute parat, die regelmäßig an der Bundesstraße parken: „Beim Aussteigen den Schulterblick nicht vergessen, wegen des Radwegs auch auf der Beifahrerseite. Die Insassen auf der Rückbank sollten über die eigene Beobachtung informiert werden, das gilt vor allem für Kinder.“ Außerdem sollte die Autotür nur einen Spalt geöffnet werden, damit sich der nachfolgende Verkehr darauf einstellen könne.

Denn nicht nur die Parker müssen nämlich aufpassen, sondern auch die fahrenden Verkehrsteilnehmer: „Der fließende Verkehr muss einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu dem Parkenden einhalten. Das heißt: Sich nicht durchquetschen, sondern auch mal warten. Über allen Situationen steht nämlich das Rücksichtnahmegebot nach Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung.“

Stefan Herbers, Fachanwalt für Verkehrsrecht in Oldenburg, hatte im Januar das Thema im Onlineartikel der „Zeit“ aufgegriffen und hatte eingeräumt, dass Probleme im Begegnungsverkehr entstehen könnten – „insbesondere dann, wenn alle den notwendigen Seitenabstand einhalten“.

Wenn der nämlich unterschritten werde und es zu einem Unfall komme, dann hafte der Verkehrsteilnehmer, der den Sicherheitsabstand ignoriert habe, nicht aber die zuständige Planungsbehörde. „Autofahrer haben keinen Anspruch auf die Planung einer Straße, die ohne Weiteres jeglichen Begegnungsverkehr zulässt“, wird Herbers zitiert. Das heißt: Es gibt auch keinen Rechtsanspruch auf eine überbreite Straße.