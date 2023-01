Nach Visselhöveder Curata-Pleite: Senioren kommen unter

Von: Jens Wieters

Teilen

Für die rund 50 Bewohner des Curata-Seniorenheims Haus am Visselpark werden bis zur Schließung des Hauses Ende März Pflegeplätze in anderen Einrichtungen gesucht. © Wieters

Es gibt gute Nachrichten aus dem Visselhöveder Curata-Seniorenheim: Die rund 50 Senioren, die von der Schließung der Einrichtung betroffen sind, finden wohl eine Bleibe in anderen Heimen.

Visselhövede – Nach dem ersten Schock gibt es jetzt auch einige gute Nachrichten, was die unmittelbare Zukunft der Bewohner des insolventen Visselhöveder Seniorenheims Curata Haus am Visselpark betrifft: Die rund 50 pflegebedürftigen Senioren kommen wohl alle in anderen Einrichtungen unter, teilweise in der Nähe Visselhövedes, teilweise auch etwas weiter weg.

„Wir sind in den vergangenen Tagen und Wochen in einem regen Austausch mit anderen Heimen in Rotenburg, Walsrode, Verden und Soltau, um unsere Senioren unterzubringen“, berichtet Visselhövedes Einrichtungsleiter Randolph Opper. Das geschehe natürlich in enger Absprache mit den Angehörigen der Bewohner.

Das Heim an der Rotenburger Straße schließt bekanntlich Ende März. Das Haus der mit gut 40 Einrichtungen bundesweit agierenden Curata Care Holding GmbH fällt einer „Unternehmenssanierung“ zum Opfer, wie die Angehörigen am 6. Januar unterrichtet worden waren. Das Unternehmen hatte Insolvenz in Eigenregie angemeldet. „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Energiekosten und sonstigen allgemeinen Preissteigerungen haben Teile des Unternehmens in eine finanzielle Schieflage geraten lassen“, so Curata damals.

Vor Ort wurden aber auch Vorwürfe laut, dass der Eigentümer der Immobilie und des Grundstücks, der Berliner Konzern Grand City Property (GCP), nicht bereit gewesen sei, dringend nötige Investitionen wie unter anderem Wärmedämmung zu tätigen, was den Kostendruck bei den ohnehin schon megateuren Brennstoffen zusätzlich erhöht habe. GCP hatte die Vorwürfe von sich gewiesen: Modernisierungen seien Sache des Mieters.

Nach der ersten Aufregung aufgrund der Insolvenz hätten sich die Wogen aber schnell geglättet, so Opper, der bereits in der Woche darauf einen Angehörigenabend organisiert hatte, um die Details des Auszugs der Senioren mitzuteilen. „Das lief auch alles in ruhigen Bahnen ab. Wir suchen nicht nur nach neuen Heimplätzen, sondern helfen auch beim Umzug mit.“

Geschäftsführer Randolph Opper kümmert sich. © Curata

Einige Bewohner hätten bereits neue Unterkünfte bezogen, für andere würden die entsprechenden Gespräche aktuell gerade laufen. „Da bin ich froh, dass wir einen kollegialen Kontakt pflegen“, so Opper. Viele Pflegebedürftige würden nach Absprache mit den Angehörigen in der Nähe untergebracht. „Bewohner ohne Bezug zur Region Visselhövede kommen zum Beispiel in anderen Curata-Häusern wie zum Beispiel in Neustadt am Rübenberge unter.“

Aber nicht nur um „seine“ Senioren kümmert sich Opper, sondern auch um die 45 Mitarbeiter. Zwar werden Pflegekräfte nach wie vor händeringend gesucht, aber die ganze Branche ist aktuell in schwierigem Fahrwasser wie an der Pleite der Bremer Convivo-Gruppe deutlich wird. „Ich bin aber ziemlich optimistisch, dass unsere Fachkräfte einen Job bekommen“, so Opper, der sich auch bemüht, die Hilfs- und Servicekräfte, die nicht so mobil sind, in der Nähe Visselhövedes in Lohn und Brot zu bringen.

Bürgermeister André Lüdemann führt aktuell viele Gespräche. © -

Ein paar hundert Meter weiter glühen ebenfalls die Telefondrähte, Bürgermeister André Lüdemann führt „viele Gespräche sowohl mit der Curata Holding als auch mit der GCP als Eigentümer“. Das Tischtuch zwischen den beiden Unternehmen sei zerschnitten und die Stadtverwaltung sehe sich als Vermittler. Lüdemann ist zunächst auch „froh“, dass die Senioren in anderen Heimen unterkommen. „Das hat sich auch während des Angehörigenabends schon so angedeutet.“

Und was geschieht mit dem Areal, nachdem Curata das Licht ausgemacht hat? „Auch da sind wir in vermittelnden Gesprächen, was eine mögliche Nachfolgeregelung mit einem anderen Betreiber angeht“, verrät Lüdemann, der sich aber nicht weiter in die Karten blicken lassen will, solange „noch nichts spruchreif ist“. Nur so viel: „Es ist in unserem Interesse, dass es dort weitergeht – vielleicht auch als Seniorenheim.“