Nach Mord stehen zwei Männer vor Gericht: Kammer von Beteiligung überzeugt

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Im Januar 2017 wird der 46-jährige Albaner vor der Kastanien-Grundschule in Visselhövede erschossen. Ein Tatbeteiligter ist bereits verurteilt, zwei weitere Männer müssen sich zurzeit in Verden verantworten. Archi © Menker

Der sogenannte Blutrache-Mord von Visselhövede hat 2017 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Einer der Täter ist verurteilt, derzeit verantworten sich zwei weitere Angeklagte vor Gericht. Einer der beiden soll geschossen haben.

Visselhövede/Verden – „Von einer Tatbeteiligung der beiden Angeklagten überzeugt“ ist nach mehr als zehnmonatiger Verhandlung in dem sogenannten Visselhöveder Blutrache-Mordprozess am Landgericht Verden die 1. Große Strafkammer. So teilten es die Richter den übrigen Verfahrensbeteiligten in einem Beschluss mit. Jedoch ist dies nur ein Zwischenstand und bedeutet nicht, dass die 32 und 36 Jahre alten Angeklagten des Mordes schuldig gesprochen werden.

In dem Beschluss geht es um die von der Staatsanwältin beantragte Ladung niederländischer Polizeibeamter. Dort waren die beiden Albaner im April 2021 festgenommen worden, kurz nach Auffinden der mutmaßlichen Tatwaffe im Bereich Bad Fallingbostel. Wo diese verbuddelt lag, hatte der bislang einzig verurteilte Tatbeteiligte der Polizei gezeigt und seine nun angeklagten Cousins als Täter benannt.

Der 36-Jährige habe bei der Tat im Januar 2017 hinter ihm auf dem Motorrad gesessen und vor der Visselhöveder Kastanien-Grundschule auf das 46 Jahre alte Opfer geschossen. Der zweite Angeklagte soll laut Anklage an der vorherigen Observation des 46-Jährigen beteiligt gewesen sein und seine Komplizen informiert haben, als der Mann seine Wohnung verlassen hatte. Rache gilt als Tatmotiv, denn der 46-Jährige, der in Albanien als Polizist und im Sicherheitsdienst tätig war, hatte im Jahr 2011 in einer „notwehrähnlichen Situation“, wie es die Staatsanwaltschaft früher mal formulierte, den 17 Jahre alten Bruder des nun angeklagten 36-Jährigen erschossen. Aus Angst vor „Blutrache“ floh der 46-Jährige nach seiner Inhaftierung nach Deutschland und lebte bis zu der Tat mit seinen drei Kindern in Visselhövede.

Die Staatsanwältin wollte die niederländischen Polizisten laden lassen, weil der 36-Jährige diesen gegenüber bereits im Jahr 2018 in einem niederländischen Ermittlungsverfahren gesagt haben soll: „Sie haben meinen Bruder ermordet. Das habe ich gerächt“. Er habe „das Recht zu rächen“, so stehe es im Kanun, das eine Art Gewohnheitsrecht in Albanien darstellen soll.

Mit dem Beschluss hat die Kammer abgelehnt, die niederländischen Ermittler zu laden, weil die geständigen Aussagen „keine Rückschlüsse auf einen konkreten Tatbeitrag zulassen“. Von vier Tatbeiträgen gehe die Kammer aus: die beiden Täter auf dem Motorrad, ein dritter, der die beiden später im Bereich Bad Fallingbostel abholen sollte, und ein vierter, der das Opfer zu Hause observiert hatte. Im Zweifel könnten „die Angeklagten als Abholer der Motorradbesatzung fungiert haben“, so die Ansicht der Kammer.

Zu den Vernehmungen des bereits verurteilten Mörders wurde die Staatsanwältin aus dem ersten Prozess an zwei Verhandlungstagen gehört. Sie war auch in der Phase der Ermittlungen zuständig, reiste selbst nach Albanien und schilderte den Tag zeitgleicher Durchsuchungen in Deutschland, den Niederlanden und Albanien im April 2017. In Nordalbanien sei dabei auch das Militär im Einsatz gewesen. Am selben Tag war der bereits verurteilte Motorradfahrer festgenommen worden.

Aus Sicht der Kammer könnte bereits im Februar plädiert werden, doch nachdem die Kammer sich zur Frage der Tatbeteiligung geäußert hat, wollen die Verteidiger eventuell noch Beweisanträge stellen. Vorsorglich wurden alle Verfahrensbeteiligte gebeten, freie Termine bis Ende April mitzuteilen.