Musik und Schnack

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Wir holen den Sommer mit viel Musik nach Visselhövede!“ Unter diesem Motto steigt die erste Veranstaltungsreihe dieser Art auf dem Marktplatz, die von der Rotenburger Kreiszeitung/Visselhöveder Nachrichten in enger Zusammenarbeit mit der Visselhöveder Stadtverwaltung organisiert wird und sich nun bereits im Feintuning befindet.

An vier Freitagen, am 24. Mai, 28. Juni, 26. Juli und 23. August, werden unterschiedliche Interpreten die Bühne entern, die auf Höhe des Marktplatzbrunnens aufgebaut wird. Und das Beste daran: Die großen und kleinen, jungen und älteren Fans brauchen keinen Eintritt zu bezahlen, denn unserer Zeitung und der Stadt ist es gelungen, einige Sponsoren zu gewinnen, die die Vissel-Freitage mit unterstützen. Die beginnen immer um 18 Uhr und enden etwa vier Stunden später.

Den Startschuss der besonderen Freitage gibt am 24. Mai der Rotenburger Thorsten Finner ab. Nach rund 15 Jahren Indie-Rock, Festival-Bühnen und unzähligen Tourneen mit seiner Band Everlaunch hatte er Sehnsucht. „Sehnsucht nach eigenen Songs, nach Veränderung und Selbstbestimmung. Herausgekommen ist mit ‚The Seaside Stories‘ ein Solo-Debüt ohne Kompromisse, das sich vielseitig zwischen Folk und Singer-Songwriter einreiht, sich mal akustisch, intim, mal vielschichtig arrangiert zeigt“, teilt er mit.

Und damit macht sich Finner wieder auf, die Lieder daraus zu spielen. Auch brandneues Songmaterial wird zu hören sein. Bei seinem Auftritt wird Finner von Jochen Kaiser am Piano und Keyboard begleitet. Der Zuhörer kommt in den Genuss, die Songs des Debüt-Albums in neuem Arrangement zu erleben. Dazu gibt es einige Lieder von Everlaunch sowie ausgewählte Cover-Versionen von Oasis, The Beatles oder Hurts.

Damit kein Hals trocken und kein Magen hungrig bleibt, werden Getränke- und Imbissstände das Ganze abrunden. Mit dabei sind auch die Lions des örtlichen Clubs, die einen besonderen Stand aufbauen. „Wir schenken Prosecco mit frischen Erdbeeren aus“, verrät Organisatorin Sabine Bente. Der Erlös ist wieder für einen sozialen Zweck bestimmt. Der Stand der Lions in Form einer riesigen Erdbeere, den die Familie Averbeck zur Verfügung stellt, wird vor der ehemaligen Postfiliale aufgebaut. Sabine Bente hat für das Verkaufsteam passende Schürzen und Käppchen nähte, sodass alle dem Motto entsprechend ausgestattet sind.

Die Stadtwerke Rotenburg haben das Sponsoring für die erste Veranstaltung der Reihe übernommen. „Eine tolle Idee“, so die Geschäftsleitung und Vertriebsverantwortlichen, als sie von den Open-Air-Konzerten lokaler Musiker und Bands in Visselhövede gehört haben. „Wir waren begeistert und haben sofort einen Tag übernommen, den wir nun unterstützen“, sagt Geschäftsführer Reinhard David. „Kulturelle Projekte brauchen Hilfe, das ist nichts Neues. Diese Veranstaltung kommt zu den Leuten – umsonst und draußen. Das wird sicher ein Erfolg und bringt einfach eine nette Atmosphäre nach Visselhövede“, ist sich David sicher.

Hans-Joachim Boschen, Leiter Marketing und Vertrieb bei den Stadtwerken, legt sogar noch etwas drauf. „Am Stand der Stadtwerke auf dem Marktplatz machen wir eine Verlosung. Einfach nur die Teilnahmekarte ausfüllen und mit etwas Glück zwei Freikarten für das Ferdinands Feld-Festival gewinnen,“ erläutert Boschen, um was es bei der Verlosung geht. Der oder die Gewinnerin wird im Anschluss an den Vissel-Freitag ermittelt und benachrichtigt.

Viel los auf dem Marktplatz

