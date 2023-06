Motorsport auf dem Acker: Trecker-Treck in Nindorf verzeichnet mehr als 210 Starts und Tausende Besucher

Von: Angela Kirchfeld

Zu einem „Full Pull“ gehört nicht nur schiere Motorkraft, sondern auch Geschick, sagen erfahrene Treckerfahrer. © Aki

Auf einem Feld zwischen Nindorf und Jeddingen unterhalb der Windkraftanlagen hatte am Sonntag das Trecker-Treck-Team Nindorf erneut zum motorenlastigen Spektakel eingeladen.

Nindorf – Eben noch auf dem Feld geeggt, gepflügt oder Gülle gefahren, nun auf der eigens hergerichteten Lehmbahn im Gewerbe-Campus Lehnsheide in Visselhövede, um beim Trecker-Treck den Bremswagen zu ziehen. Perfekt wurde das Großevent am Sonntag vom rund 50-köpfigen Trecker-Treck-Team Nindorf ausgerichtet – zum mittlerweile 14. Mal. So stand dem „Full-Pull!“ nichts im Wege.

„Wir haben 210 Nennungen, also Starts, und zusätzlich zehn in der Sportklasse bis zu 1 000 PS, unsere Gaststarter. Die Treckerfreunde aus Schleswig-Holstein ziehen aber außerhalb der Wertung“, informierte der Vorsitzende Michael Twiefel. Für die anderen ersten drei Plätze in den 17 Klassen von 1,8 bis 14 Tonnen gab es Pokale und Urkunden. „Und die ersten fünf jeder Klasse erhalten zusätzlich wertvolle Sachpreise, dank unserer tollen Sponsoren“, dankte Twiefel im Namen des Teams. Dennoch stand immer der Spaß im Vordergrund. Und damit auch Kurzentschlossene die Möglichkeit zur Teilnahme hatten, war Anmeldung und Wiegen noch vormittags möglich.

Das 14. Trecker-Treck bewies sich wieder als eine Veranstaltung der Superlative, die bei schönstem Sommerwetter Tausende Schaulustige von nah und fern anlockte. Zahlreiche Sonnenschirme wurden aufgestellt, um Schatten zu spenden, die Bahnen wurden immer wieder mit Wasser besprengt, um auf diese Weise der Staubentwicklung entgegenzuwirken. Und eine Videodrohne machte Aufnahmen von den Leistungen.

Mareike Siemann und Michael Twiefel sind für die Anmeldung und Moderation zuständig. © -

Zwei Bremswagen waren wieder im Einsatz. Einer in der Bauernklasse, der andere in der Sportklasse, von 1,8 bis hin zu 14 Tonnen. So waren auch kleine Oldtimertrecker willkommen und hatten eine faire Chance gegen die getunten Maschinen. Auch in der umgebauten Klasse hatten die Trecker von 2,5 bis 7,5 Tonnen die Möglichkeit, ein „Full-Pull“ zu erreichen.

Auf den Bahnen versuchten die Teilnehmer, die Zugwagen 100 Meter bis über die Ziellinie zu ziehen. Dabei machen die Bremswagen ihrem Namen alle Ehre, da sie mit jedem Meter mehr Gewicht auf die Erde pressten.

Es waren zum einen die starken Maschinen und die Fahrkünste der Fahrer, die begeisterten, zum anderen aber auch das tolle Rahmenprogramm, das das Team für die ganze Familie auf die Beine stellte. Kulinarisch blieb kaum ein Wunsch offen, es gab jede Menge Kinder-Animationen – eine große Hüpfburg, Bungee-Jumping sowie Quadt- und Kindertreckerfahren mit eigenen Bremswagen. Der Kindergarten Wittorf, die „Zwergenstube“, organisierte eine große Tombola, bei der es sogar einen Familienpool zu gewinnen gab.

Die Erde bebt, Motoren brüllen und der Qualm von verbranntem Dieselkraftstoff lieg in der Luft. © -

Und wie sieht es mit dem Umweltgedanken aus? „Es ist nur einmal im Jahr Trecker-Treck. Etwas Spaß muss man im Leben doch haben und will nicht auf alles verzichten“, ist sich Mitorganisatorin Mareike Siemann sicher.

Leider wurde die Veranstaltung durch einen Unfall mit fünf Leichtverletzten am Vormittag auf der B 440 vor dem Gelände getrübt.

Weitere Informationen zu den Ergebnissen der Fahrer finden Interessierte auf der Website www.trecker-treck-nindorf.de und auf der Facebook-Seite vom Trecker-Treck.