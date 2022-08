Mord in Visselhövede: Motorradfahrer fürchtet Rache

Verurteilter strebt die Wiederaufnahme des Verfahrens an

+ © Wieters Januar 2017: Der Mord vor der Kastanienschule in Visselhövede ist juristisch immer noch nicht vollständig aufgearbeitet. © Wieters

2017 wurde ein 46-Jähriger in Visselhövede ermordet: Der einzige wegen der Tat verurteilte Mann soll dafür verantwortlich sein, dass jetzt sein Cousin vor dem Verdener Landgericht steht.

Verden/Visselhövede – Gemeinsam sollen sie vor fünfeinhalb Jahren in Visselhövede gemordet haben, um den Tod ihres Bruders und Cousins zu rächen. Wie jetzt erst bekannt wurde, soll der bislang einzige wegen der Tat verurteilte Mann dafür verantwortlich sein, dass sich seit Mitte März 2022 auch sein 36 Jahre alter Cousin wegen derselben Tat vor dem Verdener Landgericht verantworten muss.

Sogenannte Blutrache soll die Familie des 36-Jährigen nach dem Tod von dessen Bruder geschworen haben. Treffen sollte diese am 9. Januar 2017 in Visselhövede den 46 Jahre alten Mann, der den Bruder des Angeklagten fünf Jahre zuvor in Albanien getötet hatte. Aus Angst vor der Blutrache war das spätere Visselhöveder Mordopfer nach Deutschland geflüchtet.

Als im April 2021 die Rotenburger Polizei unter anderem die Tatwaffe fand, war nur von neu aufgenommenen Ermittlungen die Rede. In dem Prozess wurden nun zwei Schreiben des bereits Verurteilten an die Staatsanwaltschaft verlesen. Darin heißt es: „Sie und ihre Ermittler wissen genau, dass es ohne meine Aussage nicht zur Festnahme gekommen wäre.“ Und offenbar fürchtet der Verurteilte jetzt selbst Rache: „Die Gefahr für meine Familie und mich ist groß und sie wird jeden Tag größer.“

Er will vorzeitig entlassen oder abgeschoben werden und behauptet, dass ihm von der zuständigen Staatsanwältin diesbezüglich Versprechungen gemacht worden seien. An der Glaubwürdigkeit des Mannes, der damals das Motorrad gefahren hatte, kann man durchaus Zweifel haben: In seiner ersten Aussage bei der Polizei, nach seiner eigenen Festnahme, hatte er einen anderen Cousin als den Todesschützen benannt. Dieser war in dem ersten Prozess freigesprochen worden.

Bei der Tat waren von dem Sozius auf dem Motorrad auf den 46 Jahre alter Albaner vor der Visselhöveder Kastanienschule mehrere Schüsse aus der Nähe abgefeuert worden. Wenige Tage später erlag der dreifache Vater seinen Verletzungen. Ein zweiter Angeklagter im aktuellen Prozess soll den 46-Jährigen vor der Tat observiert haben.

„Was bleibt mir von Euren Worten, außer mein ganzes Leben in Gefahr und unschuldig im Knast zu sitzen“, schreibt der Verurteilte und fordert schriftliche Zusagen. „Die Worte von euch sind mir zu wenig.“ Seine Aussage in dem Prozess steht noch aus. In dem Brief schreibt er: „Ich weiß nicht, ob ich bereit bin und die Kraft habe, bei der Gerichtsverhandlung etwas zu sagen.“

„Der Zeuge schreckt nicht einmal davor zurück, die Staatsanwältin unverblümt unter Druck zu setzen, zu erpressen“, kommentierte dies der Verteidiger des 36-Jährigen. „Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, sich den Zeugen anzuhören“, meinte der andere Verteidiger und brachte auch sein Misstrauen an der Staatsanwältin zum Ausdruck.

Der rechtskräftig verurteilte Albaner strebt ein Wiederaufnahmeverfahren an. Mit der Revision gegen seine Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ist er im Jahr 2019 beim Bundesgerichtshof gescheitert.