Moordamm: Kompromiss im Blick

Hiddingen – Bereits seit sieben Jahren beschäftigen sich die Hiddinger mit dem Moordamm, dem Gemeindeverbindungsweg nach Rosebruch. Die marode Straße wurde umfangreich saniert, aber letztlich fehlen noch rund 1 000 Meter, die einer Schlaglochstrecke gleichen. Und das soll laut der vergangenen Sitzung des Visselhöveder Landwirtschaftsausschusses auch so bleiben, weil das Land Niedersachsen für Maßnahmen dieser Art kein Geld mehr zur Verfügung stellt. Da die Zustimmung der politischen Gremien Visselhövedes zum Ausbau des Moordamms als dritten Ausbauabschnitt aber zwingend an Fördergelder gekoppelt gewesen sei, müsse nun von der finalen Sanierung des Moordamms abgesehen werden, hieß es im Ausschuss.

Hiddingens Ortsbürgermeister Holger Eimer will aber genau das nicht so einfach hinnehmen: „Wir kämpfen bereits zig Jahre um den Ausbau des Moordamms und fordern zumindest eine Kompromisslösung.“ Und die sieht eine Strecke von etwa 600 Metern vor. ��Das würde die Kosten rapide senken und auf die Stadt kämen nur die Kosten zu, die sie sowieso hätte zuschießen müssen, wenn der gesamte Kilometer ausgebaut worden wäre“, hat Eimer errechnet.

Und nicht nur er fordert eine erneute Diskussion in den Ausschüssen, sondern vor allem die Jagdgenossenschaft, die sich bereits vor Jahren bereit erklärt hatte, den Anliegeranteil in Höhe von rund 50 500 für den Bau des fehlenden Kilometers aufzubringen. „Das wird sich natürlich bei einer Strecke von nur rund 600 Metern auch wesentlich reduzieren“, erläutert Eimer. Ihm ist es auch wichtig, dass mit der Fertigstellung des Moordamms nicht „so viel Zeit verplempert“ wird, damit es sich die Jagdgenossen nicht anders überlegen und die Einheit bröckelt.“ Die 600 Meter würden nach Ansicht des Ortsbürgermeisters reichen, weil die Landwirte über diese Strecke ihre Flächen erreichen könnten. „Darum beharren wir auf den Ausbau des Moordamms“, so Eimer, der es „ein bisschen merkwürdig“ fand, wie „in der vergangenen Sitzung mal so nebenbei der Moordamm zu den Akten gelegt“ worden sei, obwohl dieser in Hiddingen seit Jahren ziemlich weit oben auf der Prioritätenliste stehe.

So hatte der Ortsrat Anfang 2018 einstimmig beschlossen, einen Antrag auf Sanierung des verbliebenen Teilstücks als dritten Bauabschnitt zu stellen. Es handelt sich dabei um eine rund einen Kilometer lange Wegstrecke, die übersät ist von großen Rissen und tiefen Schlaglöchern und insgesamt stark sanierungsbedürftig ist.

Die Thematik wurde daraufhin Ende September vergangenen Jahres im städtischen Ausschuss für Landwirtschaft, Grünanlagen, Umwelt und Energie erörtert. Nach Schätzung durch das Bauamt wurden Bruttokosten in Höhe von 168 500 Euro ermittelt, die gemäß der Straßenausbausatzung der Stadt Visselhövede zu 30 Prozent von den Anliegern und 70 Prozent aus städtischen Mitteln zu tragen wären. „Aber das hat sich nun ja erst mal erledigt“, so Amtsleiter Gerd Köhnken, der im Ausschuss einen Brief aus Hannover präsentierte, aus dem deutlich wurde, dass alle für derartige Maßnahmen vorgesehenen Geldmittel vollständig ausgezahlt seien.

„Kann ja sein“, sagt Eimer, der „genau darum, den Kompromiss beim Bauamt angemahnt“ hat und darauf hofft, dass sich die zuständigen Gremien möglichst schnell damit befassen. jw