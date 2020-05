Moordamm bleibt Flickenteppich

Förderkasse für Verbindungswege ist leer / Ein Kilometer lange Holperstrecke

+ Rund ein Kilometer des Hiddinger Moordamms wird vorerst nicht saniert. Foto: Wieters

Hiddingen - Von Jens Wieters. Er ist größtenteils einfach und zügig zu befahren, Autofahrer müssen nur auf über die Fahrbahn wechselndes Wild achten, und er ist eine ideale Abkürzung für die Verkehrsteilnehmer, die von Hiddingen in Richtung Rosebruch müssen: der sogenannte Moordamm. Der wurde in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und eigentlich sollten die fehlenden etwa 1 000 Meter noch in diesem Jahr mit einer neuen Asphaltschicht überzogen werden, doch daraus wird jetzt erst einmal nichts, denn es gibt zurzeit kein Geld mehr vom Land Niedersachsen für den Ausbau solcher Gemeindeverbindungswege.