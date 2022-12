Mobiliar für Flüchtlingswohnungen fordert Visselhöveder Verwaltung

Von: Jens Wieters

Klaus-Dieter Göring sortiert den Hausrat, den die Stadt in der von Deylen-Halle kostenlos lagern kann. © Wieters

Visselhövede nimmt immer mehr Flüchtlinge auf. Die brauchen Mobiliar. Um sofort reagieren zu können, hat die Stadt aber Lagerfläche zur Verfügung.

Visselhövede – Gleich vorne am Eingang stapeln sich die Topf-Sets, dahinter lagern körbeweise Messer, Gabeln und Löffel. Ein paar Schritte, hinter gebrauchten Sesseln, Schränken und Waschmaschinen, türmen sich Bettgestelle als Aluminium. „Zum Glück, denn wir hatten auch schon welche aus Stahlrohr, die wir dann irgendwo in den dritten Stock schleppen mussten“, berichtet Klaus-Dieter Göring vom Visselhöveder Bauhof, der sich gemeinsam mit seinem Kollegen Thomas Hünecke in den vergangenen Monaten fast ausschließlich um die Ausstattung der Wohnungen für die Flüchtlinge gekümmert hat, die der Stadtverwaltung in schöner Regelmäßigkeit kurzfristig angekündigt werden und ebenso schnell ein Dach über dem Kopf brauchen.

Um sofort reagieren zu können und die aktuell zur Verfügung stehenden 35 Wohnungen mit Alltagsdingen auszustatten, braucht die Stadt Lagerkapazitäten. Fündig wurde Ordnungsamtsleiter Mathias Haase in der ehemaligen Zündholzfabrik an der Celler Straße. Eigentümer Klaus von Deylen überlässt der Stadt bereits seit März kostenlos rund 200 Quadratmeter Hallenfläche. Es sei für ihn selbstverständlich, dass er der Verwaltung in solch einer Notsituation helfe, so der Ur-Visselhöveder, dem Haase als Dankeschön einen Präsentkorb überreicht.

Rund 60 Matratzen hat die Stadt in den vergangenen Tagen als Schnäppchen gekauft. © -

„Hier können wir den kompletten Hausrat trocken lagern, das ist schon ideal“, so Göring, der aktuell noch die Ausstattung für etwa vier Wohnungen vorrätig hat. Aber die zu beschaffen, war lange Zeit ein echtes Problem. Betten und Matratzen? Ausverkauft oder erst nach Monaten lieferbar. Pfannen und Töpfe? Fehlanzeige! „Zum Glück hatte unser Spendenaufruf gefruchtet und die Visselhöveder Bürger haben uns Mobiliar gespendet“, dankt Haase auf diesem Wege. Aktuell 84 Kriegflüchtlinge aus der Ukraine im Stadtgebiet untergebracht sowie 22 aus anderen Ländern dieser Welt. „Leider bekommen wir immer erst kurz vor deren Eintreffen eine Mitteilung. Das setzt uns schon unter Zugzwang und bindet auch Mitarbeiter in Verwaltung und Bauhof“, so Haase. So seien allein im Ordnungsamt und im Bauhof mindestens eine Handvoll Kollegen nur mit „Flüchtlingsarbeit“ beschäftigt. Das bleibe natürlich das Alltagsgeschäft der Verwaltung zwar nicht auf der Strecke, aber „wir müssen das manchmal schon stark einschränken.“

Um auf weitere Menschen in Not vorbereitet zu sein, sitzt zum Beispiel Heiko Grünhagen in seinem Rathausbüro immer öfter vor dem Computer und fahndet unentwegt im Internet nach Schnäppchen. Wenn es dann mal Bettgestelle oder Matratzen irgendwo günstig und vor allem dutzendweise gibt, klickt er auf den „Kaufen“-Button.

Töpfe, Staubsauger, Messerblock: Die Flüchtlinge brauchen alles, wenn sie in Visselhövede ankommen. © -

Dass das nicht die allerbeste Ware ist, versteht sich von selbst, denn die Stadt bekommt vom Landkreis nur ein gewisses Budget für die Ausstattung der Flüchtlingswohnungen. „Aber es reicht, damit die Familien sich erst mal selbst versorgen und auch die Wohnungen einrichten können“, erzählt Haase, den es allerdings nervt, dass er die Meldungen über notwendigen Aufnahmen vom Land erst bekommt, wenn die Menschen schon kurz vor den Stadttoren stehen.

Oft müssen Klaus-Dieter Göring und Thomas Hünecke dann schnell los, um Schränke aufzubauen, Spülen und Waschmaschinen anzuschließen – häufig dann auch im dritten Stock.

„Aber grundsätzlich sind wir natürlich sehr froh, dass wir noch Wohnraum haben und keine Sporthallen herrichten oder Container aufbauen müssen, wie bereits in einigen anderen Kommunen üblich“, sagt Haase, der betont, dass der Krieg im Osten Europas selbst „unsere kleine Stadt ganz weit weg davon ziemlich stark beschäftigt“.