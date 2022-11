Jürgen Dammann ist „Mister MTV“

Von: Jens Wieters

Teilen

Uwe Schradick vom NFV Rotenburg ehrt Jürgen Dammann (r.) für sein Lebenswerk. © Kirchfeld

Jürgen Dammanns Leben ist der Sportverein MTV Jeddingen. Dafür gab es eine besondere Ehrung.

Jeddingen – 50 Jahre im Vorstand, Ansprechpartner für alle, Organisator, Fußballer durch und durch, Schiedsrichter und vieles mehr: Wenn es um den MTV Jeddingen, insbesondere um Fußball geht, ist Jürgen Dammann nicht nur ein Name, sondern eine Institution. Da sind sich alle seine Mitstreiter einig. Und das wurde jetzt besonders gewürdigt. Denn Uwe Schradick vom Rotenburger Kreisverband im niedersächsischen Fußballverband überreichte dem 78-jährigen Dammann nicht nur eine Ehrenurkunde und die obligatorische Nadel, sondern auch eine Armbanduhr für sein Lebenswerk.

32 Jahre lang war Dammann Vorsitzender des Vereins, bis er 2009 von Peer Leefers abgelöst und zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden war. Ein Leben ohne seinen MTV kann sich Dammann trotz gesundheitlicher Einschränkungen nicht vorstellen. Nach der Übergabe des Vorsitzes machte er als Kassenwart, später dann als Schriftführer weiter. Auch heute vergeht eigentlich kaum ein Tag, an dem er nicht wenigstens einmal auf dem Sportplatz anzutreffen ist und nach dem Rechten sieht.

Bezeichnend für seine Arbeit war auch der stetige Ausbau des Vereins. In seiner Vorstandszeit wurden drei Sportplätze und die Turnhalle in Jeddingen gebaut sowie drei Mal das Sporthaus neu beziehungsweise umgebaut und eine Flutlichtanlage installiert.

Seit seinem zwölften Lebensjahr ist der Jeddinger aktiver Fußballer beim MTV. Als seine Söhne Lars und Marc das Alter erreicht hatten, um selbst gegen das runde Leder zu treten, absolvierte er die Trainerlizenz und legte jährlich 5 000 Kilometer mit dem Privatwagen zurück, um zu Spielen und Turnieren zu fahren. „Ab Ende der 1970er Jahre hat Jürgen bis Mitte 2010 durchgängig als Jugendbetreuer agiert, teilweise für mehrere Mannschaften gleichzeitig“, betonte Peer Leefers. Außerdem war er auch maßgeblich an der Gründung der Spielgemeinschaft JSG Vissel 90 beteiligt. „Jürgen hat durch seine konsequente, kontinuierliche Arbeit dazu beigetragen, dass der Verein stetig gewachsen ist. Zu Beginn seiner Tätigkeit hatte der MTV rund 90 Mitglieder, aktuell sind es 580“, so der Vorsitzende.

Zwischenzeitlich entstanden eine Kegelabteilung, eine Gruppe Damengymnastik, eine Fitness- und Gesundheitsabteilung, Badminton, kurzzeitig Tischtennis und Basketball. Hauptsächlich hervorzuheben ist aber der kontinuierliche Ausbau der Fußballabteilung. Viele Jahre war Jürgen Dammann auch als Schiedsrichter aktiv. Unvergessen bleibt 2007 die Platzsperre gegen Dirk Schuster, der sich mit den Stuttgarter Kickers in Jeddingen im Trainingslager befand. Da der Platz auf Grund von Dauerregen unbespielbar war, erteilte Dammann, damals erster Vorsitzender, ein klares Platzverbot und blieb auch gegen den heutigen Trainer der 1. FC Kaiserslautern stur.

Ein weiteres Highlight für den MTV Jeddingen war im gleichen Jahr das Training der B-Junioren-Nationalmannschaft auf dem Sportgelände. Zu Gast waren außerdem in dem Jahr auch die B-Junioren aus Nordirland. Gerne erinnert sich Weggefährte Johann Leefers an das Spiel 1994, als die Oldies – unter anderem ihm selbst und Dammann – mit 49 Jahren bei den 1. Herren aushalfen. „Die Notlage machte uns so zu den ältesten eingesetzten Spielern einer 1. Mannschaft“, erinnert sich Johann Leefers lachend.

Zahlreiche Ehrennadeln, Teller und Medaillen sind Zeuge der Erfolge von Jürgen Dammann. Auch am gerade eingeweihten Neubau des 475 Quadratmeter großen Sport- und Schützenhauses, das für rund 300 000 Euro der Sportverein MTV in Kooperation mit den Jeddinger Schützen erbaut hatte, war Dammann durch sein Mitwirken im Bau- und Planungsausschuss am Entstehen beteiligt und brachte seine langjährigen Erfahrungen mit ein. „Solche Menschen haben Seltenheitswert“, betonte Uwe Schradick.