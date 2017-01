Miteinander kann sich sehen lassen

Visselhövede - Von Jens Wieters. Aufbruchstimmung, „Wir“-Gefühl, Lust am Gestalten der Zukunft und viele Ideen rund um die kleine Stadt an der Vissel – der Neujahrsempfang, den Stadt, Rat und Gewerbeverein Visselhövede am Montagabend im Hotel Pescheks gemeinsam ausrichteten, war ein Sinnbild dafür, dass die Macher aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens voller Optimismus nach vorne blicken.

Rund 300 Gäste begrüßte Bürgermeister Ralf Goebel, der in seiner Rede von einem nicht ganz einfachen Jahr 2016 sprach, das geprägt gewesen sei von der Flüchtlingssituation, „aber auch von den vielen Helfern, die diese Menschen unterstützt haben“. Dass diese Situation noch nicht vorüber sei, zeige das Attentat in der vergangenen Woche an der Großen Straße. „Die Vergangenheit kommt mit den Menschen mit oder holt sie ein. Wir müssen auch damit umgehen, Ruhe bewahren und dürfen nicht vorschnell urteilen“, so Goebel.

Der Verwaltungschef spannte einen weiten Bogen von markanten Ereignissen im vergangenen Jahr, über die gute wirtschaftliche Lage mit 79 neuen Gewerbeanmeldungen und einer regen Nachfrage nach Bau- und Gewerbegrundstücken.

„Schuldenabbau nicht aus den Augen verlieren“

Auch die Landwirtschaft entwickele sich positiv und die neuen Nachbarn der Rotenburger Werke „nehmen auf ganz liebevolle Weise an unserem Leben teil“. „Wir werden aber bei all dem, was wir in den kommenden Jahren vorhaben, das Ziel des Schuldenabbaus nicht aus den Augen verlieren. Das sind wir unseren Kindern und unserer Zukunft schuldig“, unterstrich Goebel.

+ Großer Dank an den „Kulturfreak“: Wolfgang Wattjes (r.) ehrt Friedemann Götz für seine jahrzehntelange Arbeit im Kulturbereich.

Die kulturelle Vielfalt im Stadtgebiet sei enorm und gipfelte 2016 im vielumjubelten Kultursommer. Die Bürgerstiftung sei aktiv, ein ordentlicher Kapitalstock stehe bereits. „Der Bundesverkehrswegeplan ist verabschiedet und damit ist die Y-Trasse vom Tisch. Das Alpha E wird uns mit der Ertüchtigung der Amerikalinie in den nächsten Jahren zwar beschäftigen, es ist aber die weitaus bessere Alternative“, formulierte Goebel. Die Verpressung in Grapenmühlen und in der Gilkenheide wie auch die Perspektiven der weiteren Erdgasförderung und die offenen Fragen der Krebsfälle in dieser Region würden aber Verwaltung und Politik nicht zur Ruhe kommen lassen.

+ Ehrung für den Visionär: Bürgermeister Ralf Goebel (r.) dankt dem Stadtplaner Ekkehard Tamm für seinen Einsatz.

Der Bürgermeister ist aber frohen Mutes: „Es entwickelt sich ein gutes Gemeinschaftsgefühl, das Miteinander kann sich sehen lassen, das Glas wird immer voller, lassen sie uns mit kleinen Schritten gemeinsam weiter vorangehen, lassen sie uns positiv in die Zukunft schauen, lassen Sie uns und mit geschärftem Blick gemeinsam Verantwortung für unsere Stadt übernehmen.“

+ Großer Dank an den „Kulturfreak“: Wolfgang Wattjes (r.) ehrt Friedemann Götz für seine jahrzehntelange Arbeit im Kulturbereich.

Das haben bereits einige verdiente Visselhöveder Bürger getan, die während des Empfangs besonders ausgezeichnet wurden. So gab es stehenden Beifall für den Visionär Ekkehard Tamm, der, wie Laudator Charly Carstens betonte, „wie kein anderer die Weiterentwicklung unserer Stadt in vielen Bereichen vorangetrieben hat“. Und das wird auch noch so weitergehen, denn obwohl Tamm sich offiziell aus dem Berufsleben zurückgezogen hatte, versprach er, die Hände nicht in den Schoß zu legen: „Ich habe noch nicht fertig.“

Neujahrsempfang der Stadt Visselhövede Zur Fotostrecke

Den gleichen Applaus heimste Friedemann Götz ein, dessen jahrzehntelanges Wirken besonders im kulturellen Bereich von Wolfgang Wattjes vorgestellt wurde. „Du hast über viele Jahre alle Kraft darin hineingelegt, dem breiten Publikum ein anspruchsvolles Programm zu bieten. Du hast immer nach dem Motto gehandelt: Kultur darf sich nicht hinter Mauern verstecken.“ Der so Gelobte gab den Dank „an all diejenigen weiter“, die ihn bei der Arbeit so unterstützt hätten. „Denen möchte ich die Ehrung übertragen“, so Friedemann Götz.

Richtig zünftig Plattdeutsch wurde es am Ende der Ehrungen, denn die beiden Gästeführerinnen Hanna Tamke und Almuth Quehl, die als Magd Trine und Minna Diercks pro Jahr mehr als 300 Personen durch Visselhövede führen, trügen unglaublich viel zum Image der Stadt bei, wie Laudator Udo Fischer vom Tourow-Verband feststellte. Und Tamke ließ es sich natürlich nicht nehmen, die Gäste „up Platt“ zu den nächsten Führungen einzuladen.