Mit Charme und Chuzpe gegen den Teufel

Hartböhn – Sind Märchen auf der Bühne noch zeitgemäß? „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ nach F.K. Wächter, das am Wochenende auf dem Piratenplatz von Hartböhn Premiere feierte, war es allemal – nicht nur, weil die Botschaft: „Du kannst es gegen das Böse schaffen, wenn du dich nur traust und dir andere helfen“ mehr als zeitgemäß ist.

Mal klamaukig, mal berührend und gelegentlich frivol, oft mit viel Slapstick schlüpften Karin Schroeder vom Theater Metronom und Moritz von Zeddelmann in rasender Geschwindigkeit in die Rollen von König, Teufel, Bauerssohn und Co. Dabei brachte der TV-Schauspieler als jüngerer Counterpart mit jugendlich-naivem Charme und Chuzpe frischen Wind in die Inszenierung und sorgte mit herrlicher Mimik als zigarrenpaffende Großmutter des Teufels, deren Schlaflied Rammstein zur Ehre gereichen würde, für ebenso viele Lacher. Der eigentliche Star des ebenso stimmigen wie nuancenreichen Abends ist jedoch die Kulisse. Der Piratenplatz in Hartböhn bietet alles, was zwei fantasievolle Akteure und ein ebensolches Publikum brauchen, um das Märchen zeitlos zu machen. So wird ein Baumstamm zur rettenden Planke für die unglücklich verliebte Königstochter, ein Häkeltuch macht den Hofstaat und welcher Schauspieler könnte von sich sagen, schon mal einen lasziven Pole Dance an einem Holzpflock hingelegt zu haben?

Möglich wurde dies auch durch die enorme Unterstützung, die das Theater Metronom in harten Zeiten erfuhr. Wo jetzt die bis zu 150 Zuschauer coronagerecht mit Abstand auf Strohballen sitzen, glich der Platz bis zu seiner Urbarmachung am letzten Wochenende durch 20 Helfer noch einer Unkrautwüste. Und auch die meisten der Nachtwachen für die kommenden drei Wochen sind vergeben. Neben weiteren Aufführungen (was ein Glück: für die meisten sind noch Restkarten zu haben) sind hier auch einige Konzerte zu erleben.

Die angekündigte, von Zeddelmann-Gattin Zsu Zsa komponierte Musik kommt dagegen etwas zu kurz: Genauso wie bei einigen musikalischen Zitaten wie „I love you Baby“ kommen die Zuschauer leider nur kurz in den Genuss kurzer Einspieler. Sabine Bente, eine der tatkräftigen Unterstützerinnen, schätzt diese raren Momente: „Da lernt man Karin Schroeder noch mal von einer ganz anderen Seite kennen.“ Ihr Mann, Vissel-Bürgermeister Ralf Goebel, gibt zu: „Zuerst hatte ich etwas Schwierigkeiten, die schnellen Rollenwechsel mitzubekommen.“ Genau die geben der Inszenierung von Michael Bandt ihre Würze: Wenn die beiden Profis aus ihrer Rolle fallen, sich diebisch darüber freuen, wenn der andere als Sprecher sein bevorstehendes Jauchebad ankündigen muss oder gekonnt beim Texthänger improvisieren, so befeuert das ein Publikum, das gekommen ist, um sich zu amüsieren und Corona einen Moment zu vergessen. Das tun auch die Schauspieler, nachdem der Knecht Oma Teufel einmal unmissverständlich zu verstehen gegeben hat: Küssen verboten – und auch Nahkampf nur auf Abstand. Was so flockig daherkommt, ist Resultat von zweimonatigen Hardcoreproben. Laut von Zeddelmann, der gerade vom Fernsehdreh kommt, sei bei der Generalprobe so ziemlich alles schiefgegangen, was möglich war: „Sogar der Hosenträger, an dem mein Mikro befestigt war, ist gerissen. Spätestens da wusste ich: die Premiere kann nur noch gut gehen!“ hey