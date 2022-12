Mieter greift zum Baseballschläger: Visselhöveder erhält Bewährungsstrafe

Von: Stefanie Glaschke

Das Rotenburger Amtsgericht verurteilt den Angeklagten zu einer Bewährungsstrafe.

Ein 42 Jahre alter Mann greift seinen Vermieter in Visselhövede mit einem Baseballschläger an. Vor dem Amtsgericht Rotenburg bekommt er eine Bewährungsstrafe.

Rotenburg/Visselhövede – Nachdem ein 42 Jahre alter Mann aus Visselhövede seinen Vermieter mit einem Baseballschläger angegriffen hatte, ist er nun vor dem Rotenburger Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die vorsitzende Richterin Meinke verurteilte den Beschuldigten zu neun Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung. In der Bewährungszeit von vier Jahren soll der Verurteilte einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt bekommen.

Außerdem ist er verpflichtet, Meldeauflagen zu beachten und sich einer ambulanten Therapie und einer Suchttherapie zu unterziehen. In der Urteilsbegründung schloss sich die Richterin der Verteidigung an, indem sie eine positive Sozialprognose erstellte.

Im August 2021 war es zu einem heftigen Wortwechsel zwischen einem Vermieter, dessen Stiefsohn und dem nun verurteilen Mieter gekommen. Hier soll der Beschuldigte nicht nur verbale Beleidigungen geäußert haben, sondern den Vermieter auch bespuckt haben. Als Grund hierfür gab der Beschuldigte an, nicht gegrüßt worden zu sein. Das Wortgefecht drohte zu eskalieren und endete damit, dass der Beschuldigte gestoßen wurde und zu Boden ging. In der Schilderung der Vorkommnisse sind sich sowohl das Opfer als auch der Beschuldigte weitgehend einig.

Im Anschluss suchte der Mieter seine Wohnung auf und kam mit einem Baseballschläger zurück in den Hof. Er verlangte vom Vermieter die Herausgabe seines Handys, das der Vermieter jedoch nicht hatte. Gleichzeitig bedrohte er den beiden Männern mit heftigen Worten. Sogar Morddrohungen stieß er in seiner Erregung aus. Er schlug den Vermieter mit dem Baseballschläger auf den Unterarm, als dieser einen Schlag auf den Kopf abwehren wollte.

Der Stiefsohn des Vermieters wurde ebenfalls mit dem Schläger bedroht und konnte sich mittels einer Forke schützen. Ein Quad, das im Hof stand, wurde leicht beschädigt. Die Polizei, die der Vermieter gerufen hatte, konnte die Situation deeskalieren. Es kam zu einer Anzeige wegen Beleidigung, Bedrohung, schwere Körperverletzung, versuchte schwere Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Richterin Meinke ließ den Beschuldigten zuerst darlegen, wie er die Situation in Erinnerung hatte. Dieser widersprach den Vorwürfen nicht, gab aber Hinweise auf seine zahlreichen Erkrankungen, die ihn in einen Erregungszustand versetzt hätten, den er nicht im Griff hatte. Er gab zugleich an, inzwischen Medikamente zu bekommen, die seine Impulsivität mildern sollten. Der Vermieter, der als Zeuge geladen war, bestätigte, dass sein Mieter unter häufiger Übererregung litt. Das bestätigten auch die beiden hinzugerufenen Polizeibeamten. Grundsätzlich bestritt der Beschuldigte die Vorwürfe nicht, erklärte jedoch ausschweifend die Gründe für sein Fehlverhalten.

Gutachter Marc Schröder sagte aus, dass der Angeklagte eine schwierige Biografie inklusive zahlreicher psychischer Belastung aufwies. Ein schwaches Selbstwertgefühl sei Mitauslöser der Gewaltbereitschaft des Beschuldigten. Dieses führte in der Vergangenheit regelmäßig zu Suchtverhalten. Der Gutachter sah zudem weitere psychische Diagnosen. Die Problematik ließ jedoch nicht auf eine verminderte Schuldfähigkeit schließen. Gleichzeitig räumte Schröder ein, dass man von einer verminderten Steuerungsfähigkeit ausgehen konnte, der Beschuldigte sich also nicht im Griff hatte. Er hatte zum Zeitpunkt der Tat überhöhte Dosen eines Psychopharmakons eingenommen.

Nachdem die Beweisaufnahme abgeschlossen war, plädierte David Schmalstieg, Referendar für den Staatsanwalt, auf eine Bestrafung zu neun Monaten Freiheitsentzug. Er verwies darauf, dass der Beschuldigte bereits seit seiner Jugend mehrfach straffällig geworden war. In einem Freiheitsentzug sah er eine Chance, den Beschuldigten zu einer grundlegenden Verhaltensänderung zu motivieren. Der Höhe der Strafe stimmte der vom Gericht bestellte Verteidiger zu. Er plädierte jedoch für eine Bewährungsstrafe, da er eine positive Sozialprognose zu erkennen glaubte – erfolgreich.