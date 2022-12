„Bald Kultur-Date im Visselhöveder Rathaus“

Von: Ulla Heyne

Um Kultur und Diskurs bemüht: Hans-Eckhard Dannenberg (v.l.), Martina von Bargen, Volker Meyer, Thomas Hartmann und André Lüdemann sowie Moderator Michael Bandt. © Heyne

„Ist die Kultur noch zu retten?“ Mit dieser Frage haben sich beim Stammtisch im Hütthofer Theater Metronom fünf Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kulturbetrieb beschäftigt und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht.

Hütthof – „Ist die Kultur noch zu retten?“ Die Frage, die sich am Mittwochabend als Motto durch die zweite Ausgabe des Stammtischs „Talk und Tummelplatz“ im Hütthofer Theater Metronom zieht, ist nach einem Jahr die gleiche geblieben. Nicht von ungefähr, ist Kulturmüdigkeit nach der Corona-Pandemie zu spüren. Lösungsmöglichkeiten suchen fünf geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kulturbetrieb beim lockeren Talk, erneut unter Moderation des Hamburger Regisseurs Michael Bandt.

„Wie bekommt man die Menschen runter von Sofa und Netflix, los von der ,Vermählung von Trägheit und Überheblichkeit‘“ – diese von Bandt in die Runde geworfene Frage treibt auch das knappe Dutzend Besucher im Foyer des Theaters um. Auch den allesamt kulturschaffenden Zuschauern brennt das Thema auf den Nägeln. Dass es ohne Vernetzung nicht geht, zeigen die Statements der Beteiligten – neben Hans-Eckhard Dannenberg als Geschäftsführer des Landschaftsverbands Stade, der in 36 Jahren rund 800 000 Menschen mit Kultur- und Sportförderung unterstützt hat, und Martina von Bargen vom Landesverband Freier Theater, dem nach wie vor 120 freie Theater in Niedersachsen angehören. Auch Visselhövedes Bürgermeister André Lüdemann als Vertreter der Politik sowie Rotenburger Stadtwerke-Geschäftsführer Volker Meyer und Thomas Hartmann, Pressesprecher des Visselhöveder Unternehmens Hoyer als Vertreter der Wirtschaft, gaben sich trotz schwieriger, von Geldmangel und Unsicherheit geprägten Zeiten, zuversichtlich: „Es gibt viele, die trotzdem was machen“, so Lüdemann. Von Bargen lobt das neue, aus der Pandemie heraus entstandene Format des Metronom-Theatersommers in Hartböhn.

Nach Geplänkel mit Schrottwichteln, unterhaltsam dank der Schlagfertigkeit der Protagonisten und der musikalischen Untermalung von Reinhard Röhrs und Jan Fritsch, geht es dann doch noch inhaltlich zur Sache – die Initiatoren haben aus der Kritik der Erstausgabe gelernt. Denn: Die meisten hier sind nicht wegen eines neckischen Schlagabtauschs gekommen, sondern, um die von Gastgeberin Karin Schroeder immer wieder eingeforderte Vernetzung und neue Wege anzuschieben.

Ein Notenständer vom Kulturförderer: „Eigenart“-Chef Andreas Netter (l.) freut sich über das Mitbringsel von Hans-Eckhard Dannenberg. © -

Und die gibt es an diesem Abend nicht zuletzt auch dank der engagierten Kulturschaffenden im Publikum. So wird die Anregung, als Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter Theatergutscheine fürs Metronom zu verschenken, von den Unternehmensvertretern aufmerksam aufgenommen.

Ein anderer Zuschauer regt Familientage für Eltern und Kinder im Theater in Hütthof an. Das passt gut, sind die Kinderprogramme laut Schroeder derzeit am besten gebucht – „weil die Kids echt viel vermisst haben“. Sie wünscht sich Kulturgutscheine für Kinder nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfahlen.

Die Atmosphäre stimmt – die meisten hier kennen sich. Genau das ist das Problem: Wie kriegt man eine größere Öffentlichkeit? An konkreten Vorschlägen fehlt es nicht: Hartböhn als Ziel für Camper, Theaterangebote für die immerhin 50 000 jährlichen Besucher von Visselhövede. Bürgermeister Lüdemann bietet eine Kontaktanbahnung mit der Touristik an, Hoyer-Vertreter Hartmann kann sich vorstellen, den rund 50 neuen Mitarbeitern pro Woche bei der Einführung ein Theaterprogramm zu bieten. Und auch die Idee, dass Unternehmen als Multiplikatoren für Kulturinfos für ihre Mitarbeiter fungieren, wird aufgenommen.

Bürgermeister Lüdemann lehnt sich aus dem Fenster: Sein Vorschlag, dass Kultur ähnlich wie bei den Kirchen zu den Menschen kommt und eine mögliche Metronom-Veranstaltung am Visselsee oder gar auf dem Marktplatz, wird von Moderator Bandt für Metronom-Macherin Schroeder festgezurrt: „Ihr zwei habt demnächst im Rathaus ein Date!“