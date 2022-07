Metronom-Sommertheater startet mit Eigenproduktion „Don Quijote“

Von: Ulla Heyne

Gemeinsamer Kampf gegen Windmühlen, aber wie lange noch? Sancho Panza (Sebastian Prasse, l.) mit seinem Herren Don Quijote (Jan Katzenberger). © Heyne

Verrücktheit, Realitätssinn und die Macht der Fantasie: Das Sommertheater auf dem Piratenplatz eröffnet das Team vom Theater Metronom mit einer Eigenproduktion – „Don Quijote“. Unter der Regie von Karin Schroeder spielen Sebastian Prasse und Jan Katzenberger.

Hütthof – Sancho Panza ist verzweifelt: Sein Herr Don Quijote mag nicht mehr gegen Windmühlen kämpfen. Er ist müde und möchte sterben – doch genau das kann und will sein treuer Gefährte nicht zulassen. Bereits vor 20 Jahren hat man sich im Theater Metronom des Stoffs von Cervantes um den Ritter der traurigen Gestalt angenommen. Damals entwickelten Erwing Rau und Alvaro Solar aus einer gerade mal zehnseitigen Vorlage durch Improvisationen eine eigene Interpretation des Klassikers. „Ob diese Arbeitsweise heute noch funktioniert?“, fragte sich Karin Schroeder – und machte mit Jan Katzenberger und Sebastian Prasse die Probe aufs Exempel.

Denn dass der Stoff heute vor dem Hintergrund einer Welt im Umbruch, voller Ungewissheiten, von Krieg und Klimakrise aktueller denn je ist, stand für die Betreiberin des Theaters Metronom fest: „Wir haben heute so viele Baustellen und so wenig Lösungsansätze – an diese Hilflosigkeit knüpft das Stück an, das Gefühl ist der Motor.“

Fahrrad statt Pferd

Die beiden Schauspieler aus dem Umfeld von Michael Bandt, der auch hier dramaturgisch involviert ist, ließen sich auf das Experiment ein. Und siehe da: Es funktioniert auch heute noch. Wenn die beiden statt der Pferde Fahrrad und Leiter satteln und nur mit Geräuschen eine ganze Schafherde durchs Theater treiben, dann lebt die Macht der Fantasie. Das mag auch daran liegen, dass die beiden Akteure, die sich seit Schauspielschulzeiten kennen, ein eingespieltes Team sind und nicht zum ersten Mal virtuell die Bälle zuspielen.

Die Zugewandtheit der beiden Protagonisten, sie macht das Stück berührend und wirft fast philosophische Fragen auf: Wer ist eigentlich der Verrückte – der, der die Realität ausblendet und in seinem Wahn zum besseren Menschen wird oder der, der seinen Traum aufgibt? In dem Maße, wo der „Ritter der traurigen Gestalt“ sich auf dem Sterbebett seine Lebenslüge eingesteht, ist es an seinem Diener Sancho Panza, um der Freundschaft Willen vom Realisten zum Träumer zu werden.

Draußen ist natürlich schwieriger für intime Momente, dafür ist die Kulisse einfach großartig.

Prasse, der in diesen Part schlüpft, hat sich gern darauf eingelassen, die Szenen in passende Bilder umzusetzen. So entwickelte sich das Stück in den bisher sechs Wochen immer weiter; Bandt schrieb Szenen dazu, für musikalische Ohrwürmer zeichnet einmal mehr Zsuzsa von Zeddelmann verantwortlich. Denn auch gesungen und gerappt wird in der trockenen Weite der La Mancha. Letztere dürfte auf dem Piratenplatz, wo die Inszenierung am Freitag, 5. August, Premiere feiert, besonders greifbar werden. Doch auch eine Version für die Metronom-Bühne für den Herbst ist parallel in Vorbereitung.

Katzenberger, der bereits in Freilufttheatern gespielt hat, weiß beides zu schätzen: „Draußen ist natürlich schwieriger für intime Momente, dafür ist die Kulisse einfach großartig!“ Von ihr schwärmt auch Schroeder, die den Piratenplatz bereits in der dritten Saison zur Heimat des Sommertheaters macht: „Die Holzbauten dort regen die Fantasie noch zusätzlich an“, findet sie, „da kann man die Windmühlen förmlich sehen.“

Die letzte Reise eines Mannes, der am Ende zu sich selbst stehen und loslassen kann, der Wert von Freundschaft und die Macht der Fantasie. All diese Themen verhandelt der „Don Quijote“ von Hartböhm spielerisch, mit Augenzwinkern und Tiefgang. Karten für die Vorstellungen im Rahmen des Sommertheaters am 6., 7., 12. und 13. August sind telefonisch unter der Nummer 04262 / 1399 vorbestellbar. Vom 18. bis 20. November reitet Don Quijote dann durchs Theater Metronom.