Metronom legt Sommerprogramm vor

Open-Air-Vorstellungen / „Teufel mit den drei Goldenen Haaren“ und Konzerte

+ © Heyne Nicht auf der Bühne in Hütthof, sondern unter freiem Himmel spielt Karin Schroeder vom Theater Metronom in diesem Sommer auf dem Piratenplatz in Hartböhn. © Heyne

von Ulla Heyne

Hartböhn – Lange war es pandemiebedingt still um die Theatermacher vom Metronom in Hütthof. Von der Idee, wenigstens das alljährliche „Kinder machen Theater“ unter freiem Himmel abzuhalten, und der Begeisterung, mit dem Piratenplatz der Hartböhner Zimmerleute ein geeignetes Gelände gefunden zu haben, war es nicht mehr weit bis zu einer eigenen Inszenierung, dem „Teufel mit den drei Goldenen Haaren“, einem märchenhaften Erzähltheaterstück mit Musik nach F.K. Waechter, die am Samstag, 8. August, Premiere feiert. Die mehr als 30 Rollen werden allesamt von Karin Schroeder und Moritz von Zeddelmann gespielt.