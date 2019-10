Menschenmassen unterwegs

Zehnter Visselhöveder Apfelmarkt begeistert Tausende

+ Immer schön rechts gehen, sonst gibt‘s Stau: Kaum ein Durchkommen gab es beim Visselhöveder Apfelmarkt auf der Goethestraße. Foto: Wieters

Visselhövede - Von Jens Wieters. Fachsimpelei an den Ständen und in geöffneten Geschäften, Straßenmusik von der Band Albers Ahoi, Auftritte auf der Showbühne, eine vom Himmel strahlende Sonne und natürlich viele Infos über die leckeren Früchte, die der Veranstaltung am Tag der Deutschen Einheit in der Visselhöveder Innenstadt ihren Namen gaben.