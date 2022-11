Medikamentenknappheit: Visselhöveder Apotheker klären auf

Von: Jens Wieters

Teilen

Die Apotheker Matthias Gutermann (l.) und William Ngaoudjio sehen die Versorgung ihrer Patienten zwar aktuell noch nicht gefährdet, betrachten die Situation auf dem Arzneimittelsektor allerdings schon als besorgniserregend. © Wieters

Die Visselhöveder Apotheker Matthias Gutermann und William Ngaoudjio beobachten mit Sorge, dass bestimmte Medikamente aktuell kaum zu bekommen sind.

Visselhövede – Matthias Gutermann steht im Labor und zerteilt mit dem Mörser einen Wirkstoff, um aus den kleinsten Teilchen ein Medikament herzustellen, dass einer seiner Patienten dringend benötigt. Gutermanns Kollege William Ngaoudjio hängt ein paar hundert Meter weiter in der Warteschleife seines Großhändlers und hofft auf die Lieferzusage eines bestimmten Fiebersafts für Kleinkinder.

Szenen aus längst vergangenen Zeiten des bundesdeutschen Gesundheitswesens? Mitnichten, sondern aufgrund der aktuellen Arzneimittelknappheit Alltag auch in den beiden Visselhöveder Apotheken.

„Aber vorweg müssen wir klarstellen, dass wir etwa 90 Prozent der Produkte ausgeben können, die die Patienten auf Rezept bekommen sollen oder sie rezeptfrei kaufen möchten“, wollen die Chefs der Alten Apotheke, Matthias Gutermann, und der Eigentümer den Neuen Apotheke, William Ngaoudjio, auf jeden Fall Panik vermeiden, nachdem der Lieferengpass von bestimmten Medikamenten in den vergangenen Tagen durch die Gazetten gegeistert ist.

Dennoch blicken die beiden sorgenvoll auf das, was noch kommt. „Ich gehe nicht davon aus, dass sich die Situation in den kommenden Monaten ändert“, so Gutermann, der besonders auf die in seinem Regalschrank immer häufiger fehlenden Alltags-Schmerzmittel wie Paracetamol-Fiebersäfte oder Ibuprofen-Tabletten hinweist. „Unsere Großhändler, aber auch die Pharmakonzerne selber, haben bei etwa 300 Wirkstoffen Probleme mit der Beschaffung“, ergänzt Ngaoudjio, dem besonders häufig bestimmte Magenmittel wie etwa das rezeptfreie Pantoprazol fehlen. Wie auch Gutermann muss Ngaoudjio, der die Neue Apotheke erst vor einigen Wochen übernommen hat, seinen Patienten andere Magentabletten über die Theke reichen. „Bei den rezeptfreien Mitteln spielen die Kunden auch zum Großteil mit, aber bei der vom Arzt verschriebenen Medizin ist schon eine Menge Aufklärungsarbeit und intensive Beratung erforderlich.“ Denn jedes Medikament kann verschiedene Nebenwirkungen hervorrufen, und auch längst vertragen sich nicht alle Mittelchen mit anderen.

Zurzeit bleibt den Pharmazeuten nur, irgendwie wenigstens an die Wirkstoffe heranzukommen, die Trägerbasis können sie im eigenen Labor selber herstellen. „Das hat schließlich jeder von uns gelernt“, betont Ngaoudjio.

Wie er steht auch Gutermann vor der Herausforderung, es nicht zu Versorgungsengpässen für ganze Patientengruppen kommen zu lassen. „Wir sind ähnlich gestrickt und lassen unsere Patienten nicht im Regen stehe. Auch weit nach Feierabend versuchen wir auf allen Kanälen, die Arznei zu besorgen“, betont der Visselhöveder. „Nur wer richtig nervt, der kriegt was.“ Er macht anhand eines Beispiels die Dramatik der Situation deutlich: Visselhöveder Hausärzte würden zurzeit von einem Insulinhersteller direkt aufgefordert, das eigene Mittel nicht mehr zu verschreiben, weil es nur noch beschränkt zur Verfügung stünde. „Das ist schon ein Hammer“, so Gutermann. Der ist froh über den „tollen Austausch“ mit seinem Kollegen Ngaoudjio: „Wir helfen uns immer gegenseitig mit Medikamenten aus.“

Beide Apotheker haben auch den Grund für die fehlenden Arzneien ausfindig gemacht: „Zum einen der Ukraine-Krieg, aber besonders die Corona-Pandemie.“ Denn der Lockdown in Ländern wie China und Indien, die für 90 Prozent der Herstellung der Arzneimittel verantwortlich seien, habe für einen Produktionsstillstand gesorgt.

Aber warum kommen die Wirkstoffe fast gänzlich aus dem Ausland? „Das war in den vergangenen Jahren eine echte Rabattschlacht. Die Krankenkassen schließen Verträge mit Arzneimittelherstellern ab, damit Medikamente billig verkauft werden können“, erläutert Gutermann. „Ganz Europa hängt so am Tropf Chinas, ähnlich wie beim Gas an Russland“, macht Ngaoudjio deutlich.

Eine Rückverlagerung der Produktion nach Europa sehen die beiden zurzeit nicht: „Das würde Jahre dauern. Es gibt keine Standorte mehr, kein Fachpersonal und Neubauten dauern sehr lange, bis sie genehmigt werden.“

Um ein gesamtgesellschaftliches Gesundheitsrisiko auszuschließen, bleibt auch den Visselhöveder Apothekern nur die Hoffnung, dass sich die Pandemiepolitik in Asien ändert und Frieden im Osten Europas einkehrt. „Bis dahin müssen wir aufklären, beraten, Medikamente selber herstellen und darauf setzen, dass die Menschen gesund bleiben.“