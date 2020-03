Mathe und Englisch am Computer

Visselhövede – Ronny Wieland, Rektor der Oberschulen in Visselhövede, erlebt derzeit oft einsame Tage. Er ist anwesend in dem Gebäude Auf der Loge, während der Rest nicht anzutreffen ist. Der Schulhof ist leer, Fahrräder stehen weit und breit nicht mehr in den Ständern. Licht brennt im Inneren kaum. Immerhin sind ein paar Autos auf dem Parkplatz zu sehen. Es wirkt alles, als wären Sommerferien. Eigentlich hätten die Schüler jedoch aktuell ganz normal Unterricht. Durch das Coronavirus und die Schließung der Einrichtungen haben sie frei. Wobei: Trotz der fehlenden Anwesenheit bekommen sie Aufgaben für Zuhause.

Das ist auch wichtig, damit die Jugendlichen etwas im normalen Rhythmus bleiben, meint Wieland. Der letzte Schultag war der 13. März. Bis zum 15. April bleiben auch die Bildungsstätten in Visselhövede – also die Grundschule und die Oberschule – mindestens geschlossen. Also nehmen die Kinder fast genau einen Monat nicht auf ihren gewohnten Stühlen in den Klassenzimmern Platz. Jetzt heißt es: selbstständig lernen am Computer.

„Unsere Schüler werden seit dem 16. März über unser schulinternes Netzwerk ,IServ’ mit Aufgaben versorgt. Wir nutzen dafür verschiedene Möglichkeiten: E-Mail, Dateiablage in Dateibereich sowie das Aufgabenmodul, das die Plattform bereitstellt“, erklärt Wieland. Seine Schule ist durch diese Möglichkeit der Versorgung gut vorbereitet auf Ausfälle des Unterrichts. Catrin Puschmann, kommissarische Rektorin der Kastanien-Grundschule, darf sich nicht äußern. Aber auch dort werden die Kinder über eine kürzlich eingerichtete schuleigene Plattform versorgt. „Dabei entscheiden bei uns die Fachlehrkräfte individuell, welche Aufgabenstellungen geeignet sind und bestimmen den Umfang. Es muss darauf geachtet werden, dass die Schüler die Aufgaben selbstständig bewältigen können“, so Wieland. Die erforderlichen Lehrbücher haben die Jugendlichen mit Bekanntgabe der Unterrichtsaussetzung bereits mitgenommen. Vor allem für diejenigen, die in diesem Jahr ihre Abschlussprüfungen ablegen wollen, ist die Möglichkeit über „IServ“ sehr wichtig – zur Vorbereitung und Übung.

Dabei sind die gestellten Aufgaben kein Ersatz für Klausuren. „Eine Beurteilung erfolgt nicht“, sagt Wieland. Das geht schon deshalb nicht, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass jeder Schüler Zugang zu Computer und Internet hat.

Vorübergehend überstehen die Schulen die Pause also so. Sollte diese jedoch noch einmal verlängert werden, braucht es neue Ansätze. Das weiß auch der Schulleiter. „Es wird dann zu prüfen sein, wie das weitere Vorgehen in den Schulen aussieht. Wir sehen uns insofern vorbereitet, eine Aufgabenversorgung weiterhin sicherzustellen. Vielmehr bedarf es der Klärung um das weitere Vorgehen bezüglich der Abschlussprüfungen für die Jahrgänge neun und zehn“, sagt Wieland.

Die vorgeschriebenen mündlichen Englischprüfungen sind im Rahmen der Möglichkeiten schon etwas nach hinten verlegt worden. Über das weitere Vorgehen muss die Niedersächsische Landesschulbehörde entscheiden.

Übrigens sind die Lehrer an der Oberschule in Visselhövede aktuell nicht an die Präsenzpflicht gebunden. Deshalb ist auch der Parkplatz weitestgehend leer. Es gibt einen Bereitschaftsplan, der Notbetreuungen – auch in den Osterferien – sicherstellt. Die Schulleitung ist täglich präsent. In Anbetracht eines angemessenen Infektionsschutzes sowie des aktuellen Kontaktverbotes achtet die Schule jedoch auch im Sinne einer nötigen Fürsorge darauf, dass Lehrkräfte und Mitarbeiter geschützt werden. „Lehrkräfte können nach eigenem Ermessen in der Schule arbeiten, sind aber angehalten, weitgehend Aufgaben im Homeoffice zu erledigen“, erklärt Wieland.

Hierzu gehört unter anderem die konzeptionelle Arbeit, die Sichtung und Überarbeitung der schulinternen Arbeitspläne oder Gespräche mit den Eltern, da der Elternsprechtag ausgesetzt werden musste. „Wir möchten, dass die Eltern informiert sind“, so der Rektor.