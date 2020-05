Maskerade auf dem Wochenmarkt

Auch Händler müssen Schutz tragen / Viele Menschen, viele Meinungen

+ Doris Corr hat schon 120 Masken genäht.

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Seit Anfang der Woche gilt die landesweite Maskenpflicht für Kunden, die ein Geschäft betreten, sowie in Bussen und Bahnen. Ein Bußgeld muss in Niedersachsen bislang noch niemand zahlen, wenn er keine trägt. Die Unmaskierten werden lediglich in der ersten Zeit auf die Pflicht hingewiesen und ermahnt. Die Vorschrift, Mund und Nase mit Stoff zu bedecken, soll die Gefahr minimieren, unbeabsichtigt Mitmenschen mit dem Virus anzustecken. Eine Mund- und Nasenbedeckung gilt auch für Besucher des Visselhöveder Wochenmarkts. Auch die Standbetreiber wurden zum Tragen der Maske verpflichtet. Das stimmt aber beileibe nicht alle Händler glücklich.