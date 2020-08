Maske auf beim Äpfelkauf

Visselhövede – „Maske? Was für eine Maske?“ An dem Visselhöveder Rentner sind die vergangenen Corona-Monate entweder komplett vorbeigegangen oder er ignoriert schlicht und einfach die Maskenpflicht, die nicht nur in den Geschäften und Lokalen der Stadt gilt, sondern eben auch auf den Wochenmärkten Niedersachsens.

Nur hat der Senior die Rechnung ohne Christian Schweiß gemacht, denn der Visselhöveder Polizist kontrolliert gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Fischer und Mathias Haase vom Visselhöveder Ordnungsamt, ob sich auch alle Kunden der Marktbeschicker an die Maskenpflicht halten. „Eigentlich kostet das 150 Euro“, sagt Polizist Schweiß, belässt es aber zunächst bei einer intensiven Ermahnung und schickt den Rentner vom Gelände. Grummelnd trottet der Mann von dannen.

„Aktuell ist das trotz bundesweit steigender Infektionszahlen ein großes Problem“, sagt Carlos Aragues Bremer von der Deutschen Marktgilde, der 29 Wochenmärkte im Land betreibt – unter anderem auch den in der Vissel-Stadt. „Die Leute werden nachlässiger, was die AHA-Regeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – angeht.“ Dabei stünden jetzt große Schilder an allen drei Eingängen des Marktes. „Die kann man gar nicht übersehen, da stolpert man fast drüber“, betont Mathias Haase, der in den vergangenen Wochen regelmäßig über den Markt gegangen ist, um die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren. „Und dabei habe ich viele Leute angesprochen, die oben ohne unterwegs waren. Auch Händler haben sich ganz locker weit außerhalb ihres Standes mit anderen Händlern unterhalten, was ebenfalls nicht erlaubt ist.“

Also hat das Ordnungsamt den Marktbetreiber Bremer angeschrieben, der das Hausrecht während des fünfstündigen Wochenmarkts ausübt. „Auch, um nicht irgendwann in die Verlegenheit kommen zu müssen, den Markt zu schließen, weil sich die Leute nicht an die Regeln halten“, stellt Haase klar.

„Darum appelliere ich an die Disziplin aller“, mahnt Carlos Aragues Bremer. Auch wenn sich das Gros der Wochenmarktbesucher von typischen Ballermann-Urlaubern mehr oder weniger deutlich unterscheiden dürfte, gilt das Hauptaugenmerk der Marktgilde der Verhinderung von Corona, dafür seien „neue Viren unterwegs“: Sorglosigkeit, Gedankenlosigkeit bis hin zu Leichtsinn und Skrupellosigkeit. „Das Schlimmste, was nicht nur den Beschickern passieren kann, ist ein weiterer allgemeiner Lockdown. Aber auch lokale Absagen werden viele Händler und ganze Märkte nach den bereits erlittenen Einbußen wirtschaftlich nicht mehr überleben.“

Das mühsam aufgebaute Vertrauen in das Einkaufserlebnis unter freiem Himmel sollte nicht aufs Spiel gesetzt werden, fordert Bremer. Natürlich wisse er, dass viele Kunden skeptisch sind, wenn sie ein paar Schritte weiter auf der Straße keine Maske tragen müssen, auf dem Marktgelände aber schon, obwohl sie an der frischen Luft sind. „Aber wir sind hier ein Versammlungsort und da gelten andere Regeln.“

Die sind übrigens auch von den Händlern einzuhalten. „Stehen sie hinter ihrem Stand mit den gebotenen 1,5 Metern Abstand zu den Kunden und werden obendrein noch durch eine Kunststoffscheibe geschützt, dann brauchen sie keine Maske zu tragen. Verlassen sie den Standbereich, müssen sofort Mund und Nase bedeckt sein“, erklärt Bremer, der die Händler eindringlich hinsichtlich dieser Anordnung ermahnt hat.

Obwohl an diesem Mittwochmorgen 99 Prozent der Kunden mit Maske an den Ständen zu sehen sind, hat Kommissar Christian Schweiß wieder eine ältere Dame entdeckt, die ohne Schutz unterwegs ist. Aber Gunda Beneke zückt sofort ein ärztliches Attest, das besagt, dass sie von der Maskenpflicht befreit ist. „Aber das haben nicht viele“, so Mathias Haase, der auch in den kommenden Wochen den Markt weiter inspizieren wird.