Martinsmarkt bleibt Besuchermagnet

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Er gehört zu mir“, plärrte der Schlager aus dem Lautsprecher des Kinderkarussells, und genau wie der Unbekannte zu Marianne Rosenberg passt, gehört der Martinsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag zu Visselhövede. Und der hat auch in seiner x-ten Auflage nichts von seiner Anziehungskraft verloren, denn die für den Verkehr gesperrte Innenstadt war zur besten Nachmittagzeit bei (wieder) mal bestem Bummelwetter rappelvoll.

Allerdings haben sich die vielen tausend Besucher über die teilweise doch recht großen Lücken auf den Flaniermeilen Goethestraße und Marktplatz gewundert. Denn wo sonst dicht an dicht Zelte, Stände und Verzehrbuden gestanden haben, herrschte gähnende Leere. Laut Gewerbeverein hatten erst kurz vor der Veranstaltung gleich fünf Händler abgesagt. Ob sie bessere Geschäfte in den Nachbarstädten im Blick hatten, lässt sich nicht klären, aber „vielleicht war der Termin unglücklich gewählt, denn sowohl in Verden als auch in Celle gab es Verkaufs-Sonntage und in Walsrode lief parallel der Herbstmarkt“, vermutete nicht nur ein Besucher.

Was sich zunächst ein bisschen als Manko darstellen könnte, spielte dem Gewerbeverein als Veranstalter des Marktes allerdings in die Karten, denn die meisten Geschäfte platzten fast aus den Nähten. Die Ladenbesitzer hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um besonderen Service zu bieten und obendrein gab es im größten Café des Nordens süße Leckereien und sowie Kaffee gratis dazu. Draußen boten Straßenkünstler wie Tom Bola mit seinen Luftballons, das Trio Sax und Schmalz, der Train of Music kurzweilige Unterhaltung,während sich die Kinder auf einem Karussell, einem Trampolin oder einer Riesenrutsche vergnügen konnten.

Nach dem Markt pilgerten die Besucher zum Marktplatz, wo der Martinsschatz verlost wurde. Den Inhalt der Schatzkiste teilen sich Thoma Jänicke (Hemslingen), Finni Kuhlke (Wittorf) und Gabi Adler (Visselhövede. Zuvor waren zwei Scheeßeler von Glücksbringer Philipp gezogen worden, aber beide waren nicht anwesend und konnten darum nicht gewinnen. Einkaufsgutscheine aus der Verlosung der Glückskugelaktion gehen an: Marlene Peterson (250 Euro, Neuenkirchen), Waltraud Görse (Hiddingen, 100 Euro) und jeweils Gutscheine in Höhe von 25 Euro bekommen Reinhard Eisberg (Sottrum), Andreas und Heike Netter, Volker Bruns und Ingrid Einert (alle Visselhövede). Die Sonderpreise, für den Backofen vorbereitete Weihnachtsgänse gewannen Lothar Falkner und Sabine Coors.