Apfelmarkt in Visselhövede kommt gut bei den Besuchern an

VisselHövede - Von Henning Leeske. Nach dem herrlichen Sommer hatten die Visselhöveder noch genug Sonne im Herzen, den 9. Apfelmarkt auch bei wechselhaftem Wetter zu besuchen und den verkaufsoffenen Feiertag für so manches Schnäppchen zu nutzen.

Traditionell organisierte der Gewerbeverein ein buntes Markttreiben, und der Präventionsrat sorgte für ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. „Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Zuspruch der Visselhöveder und der Gäste von außerhalb zufrieden. Da können wir nicht meckern“, sagte Ulf Timmann als Vorsitzender des Gewerbevereins.

„Die Apfelernte hat in diesem Jahr besonders süße Früchte wachsen lassen, und wir können unseren Kunden Obst von sehr guter Qualität anbieten, das allerdings in seiner Haltbarkeit begrenzt ist“, sagte Iris Nötzel aus dem alten Land an ihrem Verkaufsstand. Jeder hat ja so seine Lieblingssorten, ob es der weiche Elstar, der saftige Topaz oder der eher saure Boskopp sei – sie alle fanden reißenden Absatz.

+ Auf dem neunten Apfelmarkt in Visselhövede ist viel los – trotz wechselhaften Wetters. © Leeske Die umfangreichen Darbietungen auf der Bühne des Präventionsrates stellten viele Aktivitäten in Visselhövede sowie der Umgebung vor. Siglinde und Max zeigten inklusive Musik, und der Posaunenchor von St. Johannis spielte einige Lieder. Vom SV Schwitschen kamen einige flotte Damen auf die Bühne und versprühten mit „Drums Alive“ richtig Power. Die Kampfsportgruppe „Swo Row“ ließ es richtig krachen auf den Brettern, und die Skater rollten äußerst elegant. Der Verein Simbav bot das Bedrucken von Taschen mit Apfelmustern an.

+ Iris Nötzel verkauft viele Äpfel der Sorte Elstar. © Leeske Der Kultur- und Heimatverein engagierte sich ebenfalls musikalisch und hatte den Posaunenchor von St.Johannis ebenfalls als Showact gebucht, um neben den Gesprächen am Infostand auch etwas Schwung auf den Markt zu bringen.

„Wir schätzen die Gelegenheit auf dem Apfelmarkt zur Begegnung und zum Gespräch mit dem Publikum über die heimische Kulturarbeit und das reichhaltige Visselhöveder Programmangebot“, sagte der Pressesprecher Erhard Grunhold. Zum Angebot des Vereins gehörte auch die Ausstellung von Tina Brandes aus Visselhövede mit ihren textilen Kunstwerken. Die Mischung aus Kultur und der stressfreien Möglichkeit zum Shoppen kam wieder gut an.