Make-up für den Kirchturm

Ende Juni beginnen Arbeiten am Visselhöveder Wahrzeichen

+ © - Der Probeanstrich des Kirchturms gefällt dem Kirchenvorstand, Handwerkern und Pastorin schon mal: Hauke Pralle (v.l.), Karin Stöckmann, Karin Klement , Andre Kregel und Manfred Seitz. Foto: Wieters © -

von Jens Wieters schließen

Visselhövede – NCS2005R80b – eine Buchstaben- und Zahlenfolge, die bald das Stadtbild Visselhövedes dominiert. Denn dabei handelt es sich um die Nummer einer Farbe, mit der der örtliche Malerbetrieb Kregel den weithin sichtbaren Kirchturm in der Innenstadt verschönern will. „Wer will, kann natürlich auch silbergrau sagen“, betont Andre Kregel schmunzelnd, nachdem er jetzt ein paar Probe-Quadratmeter des Holzturms gestrichen hatte, und das Ergebnis dem auftraggebenden Kirchenvorstand präsentierte. Nach mehr als 200 Jahren wird es nämlich Zeit, dass die verwitterte Farbe des viel fotografierten Motivs wieder aufgehübscht wird. Außerdem sind einige Zimmererarbeiten in luftiger Höhe nötig.