Märchenfest: Zukunft ist unsicher

Gruppe „TeatrOn“ braucht Unterstützung / Erfolgsreihe geht ins 22. Jahr

+ Ragnar Garski (v.l.), Eckhard Allermann, Sabine Bente, Heike Link, Bianca Schmidt und Christian Stöckmann spielen das Stück die „Goldene Kugel“. Fotos: Zindler

Visselhövede - Von Jens Wieters. Märchen haben auch zu Zeiten des Internets mit seinen vielen Streamingangeboten noch nichts von ihrer Faszination verloren. Besonders Kinder verlieren sich in einer Fantasiewelt, wenn ihnen die berühmten Geschichten der Gebrüder Grimm und Co. vorgelesen oder auch im Theater vorgespielt werden. Das war früher so und das ist heute immer noch so. Zumindest in Visselhövede, wo am Samstag das mittlerweile 21. Märchenfest des Kultur- und Heimatvereins stattgefunden hat.