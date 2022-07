Lüftung einer Schwitscher Werkhalle brennt

Beträchtlichen Sachschaden hat am Montag ein Feuer in einer Lüftungsanlage in einer der Produktionshallen der Firma Bressel und Lade in Schwitschen angerichtet.

Schwitschen – Der Brand in einer Lagerhalle des Metallbauunternehmens Bressel und Lade in Schwitschen hat am Montagmittag für ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Visselhövede und Walsrode gesorgt. Am Ende bilanzierte die Polizei einen beträchtlichen Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 12.15 haben Mitarbeiter des Unternehmens, das überwiegend Anbauteile für Kommunal- und landwirtschaftliche Fahrzeuge herstellt, den Brand hoch über ihnen in einer Lüftungsanlage bemerkt, sofort Alarm geschlagen und ihre Arbeitskollegen und die Geschäftsführung informiert.

Die Produktionshalle und weitere nebeneinanderliegenden Gebäudeteile wurden evakuiert. Schon nach wenigen Minuten waren die örtlichen Feuerwehren vor Ort, um aufs Dach der Halle zu klettern und die brennende Lüftungsanlage zu demontieren.

Um schneller in die Höhe zu kommen und um sich einen Überblick aus der Vogelperspektive zu verschaffen, wurde die Drehleiter aus Walsrode nachalarmiert. Während oben fleißig geschraubt und abgebrochen wurde, liefen die Druckentlüfter der Brandschützer auf Hochtouren, um Frischluft in die stark verqualmten Werkhallen zu pusten. „Heute Morgen habe ich im Fernsehen noch den Großbrand in einer Reifenfirma gesehen und gedacht: Hauptsache bei uns passiert so etwas nicht. Und jetzt das. Nicht auszudenken, wenn das mitten in der Nacht geschehen wäre“, stand Seniorchefin Ulrike Bressel-Hesse der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Die Firmenleitung hat ihre Mitarbeiter gegen 12.30 Uhr nach Hause geschickt, weil „ein Arbeiten aktuell wegen des Qualms in den Hallen nicht möglich ist“, so Bressel-Hesse. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Vor Ort waren 64 Feuerwehrleute der Ortswehren aus Visselhövede, Schwitschen, Nindorf, Hiddingen, Ottingen und die Besatzung der Drehleiter aus Walsrode. Die hatte während des Einsatzes mit einer klemmenden Rolltür des Einsatzfahrzeugs zu kämpfen.