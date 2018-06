One Louder ist dabei

Planungen für „Long Summer Night“ in Visselhövede am 4. August laufen an

+ Die Coverband One Louder mit Timo Kruschel (l.), Markus Büch (Mitte) und Gero Wessel ist bei der Musiknacht mit von der Partie.

Visselhövede - So langsam steigt die Spannung, wer denn bei der langen Musiknacht „Long Summer Night“ in Visselhövede am Samstag, 4. August, in den verschiedenen Lokalen auftreten wird. Aber ein Geheimnis wird schon mal verraten. Die Band One Louder ist wieder mit von der Partie und wird im Restaurant „Der Grieche“ am Marktplatz mächtig in die Tasten hauen, beziehungsweise in die Gitarrensaiten greifen.