Aufzug kaputt: Starke Männer helfen Visselhöveder Rollstuhlfahrerin

Von: Jens Wieters

Anja Heintze-Haase freut sich, dass es doch noch helfende Mitmenschen gibt. © Wieters

Die Visselhövederin Anja Heintze-Haase sitzt im Rollstuhl und benötigte im Verdener Bahnhof vor dem defekten Aufzug die Hilfe von starken Männern.

Visselhövede – Mehr als 150 Kilo wiegt der elektrisch angetriebene Rollstuhl von Anja Heintze-Haase. Das wissen jetzt auch die Männer, die der Visselhövederin am Verdener Bahnhof ganz spontan aus einer für sie fast ausweglosen Situation geholfen haben. „Sie haben mich samt Rollstuhl vom Tunnel nach oben zum Bahnsteig getragen, weil der Fahrstuhl nicht funktioniert hat.

Das waren also nicht nur 150 Kilo, sondern noch ein paar mehr, weil ich ja noch drin gesessen habe“, sagt Heintze-Haase ein paar Tage nach dem „kleinen Abenteuer“ lachend.

An dem Abend des 10. Juli war ihr allerdings nicht zum Lachen zumute, als sie praktisch hilflos in der Unterführung zwischen den Bahnsteigen in ihrem Rollstuhl saß. „Dabei hatte ich alles fast minutiös geplant, um mit meiner Tochter, die in Bremen wohnt, eine Aufführung auf der Seebühne in der Hansestadt zu besuchen“, berichtet die Visselhövederin.

Sie hatte sich im Vorfeld erkundigt, dass die Bahnverbindung zwischen Visselhövede und Langwedel „mal wieder aus technischen Gründen nicht funktioniert“ und sie war darum auch auf den Schienenersatzverkehr per Bus eingestellt. „Ich war auch pünktlich am Visselhöveder Bahnhof, musste allerdings wie so häufig rund zehn Minuten warten.“

Aber die Einfahrt per Rollstuhl in den Bus hat dank der Barrierefreiheit „echt prima geklappt“. Und so zuckelte sie über die Landstraße in die Reiterstadt. Dort „mit noch reichlich Zeit im Rücken“ angekommen, war es kein Problem, den Fahrstuhl am Bahnsteig eins zu nutzen, der sie hinab in den Durchgangstunnel führte. „Ich hatte mich extra beim Mobilitätsservice der Bahn erkundigt, ob beide Fahrstühle in Betrieb seien“, so Heintze-Haase. Von dort sei ihr grünes Licht signalisiert worden. „So bin ich die paar Meter in Richtung des anderen Fahrstuhls gerollt, um den Lift zum Bahnsteig zwei zu nutzen, von wo es nach Bremen geht. Doch der Fahrstuhl gab leider keinen Mucks von sich.“

Und plötzlich haben mich mindestens sechs starke Männer samt Rollstuhl gepackt und die vielen Stufen nach oben geschleppt. Ich habe nur noch die Augen zugemacht.

Erst Tage später sollte sie von der Bahn erfahren, dass der zweite Lift bereits seit dem 3. Juli als defekt gemeldet worden war. „Das wurde aber offenbar durch Kommunikationsproblem nicht dem Mobilitätsservice des Unternehmens gemeldet, sodass es für mich zu dieser äußerst blöden Situation gekommen ist.“ Klar, sie hätte wieder umdrehen, einen Zug vom Verdener Bahnsteig eins in Richtung Hannover nehmen, an der nächsten Haltestelle in Dörverden oder Eystrup aussteigen und und wieder zurück in Richtung Bremen fahren können. „Aber das hätte zeitlich nicht gepasst. Und ob dort alles geklappt hätte?“

Zum Glück seien andere Fahrgäste schnell auf ihre missliche Lage aufmerksam geworden. „Und plötzlich haben mich mindestens sechs starke Männer samt Rollstuhl gepackt und die vielen Stufen nach oben geschleppt. Ich habe nur noch die Augen zugemacht“, erzählt die Visselhövederin, die aufgrund der spontanen Hilfe zunächst „ein wenig perplex“ war. Derweil hätten andere Fahrgäste dem Schaffner und dem Lokführer oben am Bahnsteig die Situation erläutert. „Und die haben tatsächlich mit der Abfahrt gewartet, bis ich im Zug war. Und dafür möchte ich einfach nur Danke sagen. Danke den Männern, die mich getragen haben, und danke dem Lokführer für soviel Rücksichtnahme.“

In Bremen angekommen, habe sie gemeinsam mit ihrer Tochter den Abend an der Seebühne trotz aller Umstände genießen können. Nur auf dem Heimweg nach Visselhövede habe sie das Glück, erneut auf freundliche Mitmenschen zu treffen, nicht noch einmal herausfordern wollen: „Meine Tochter hat mich mit dem Auto gebracht.“